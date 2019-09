ItalyPhản ứng của cá heo mẹ khi thấy con non thoát khỏi lưới an toàn khiến nhiều người chứng kiến cảm động.

Cá heo mẹ mừng rỡ khi ngư dân thả con non mắc lưới

Cá heo non mắc lưới ở ngoài khơi đảo Procida ngoài khơi thành phố Naples nhưng may mắn được nhóm ngư dân thả tự do. Cá heo mẹ tỏ ra vui mừng và nhẹ nhõm khi con non quay trở lại an toàn. Nó quẫy mình nhảy vọt lên khỏi mặt nước trước mắt các ngư dân như muốn thể hiện lòng biết ơn con người và tình yêu thương dành cho con non.

Trong video do Mario Polizzi, người chứng kiến sự việc, chia sẻ trên Facebook cá nhân hôm 27/8, các ngư dân reo hò cổ vũ cá heo mẹ trong lúc nó phi thân giữa mặt biển.

Cá heo là bà mẹ tuyệt vời trong tự nhiên. Chúng thậm chí hát ru con khi đang mang thai. Cá heo mẹ cũng thể hiện sự kiên nhẫn và tận tâm trong quá trình dạy kỹ năng cho con để giúp cá heo non có khởi đầu tốt nhất.

Theo Chương trình nghiên cứu cá heo Sarasota, cá heo non luôn ở bên cạnh mẹ trong 3 - 6 năm đầu đời. Suốt thời gian này, chúng sẽ được cá heo mẹ truyền dạy kỹ năng săn mồi, tránh các mối nguy hiểm, giao tiếp và xác định phương hướng.

An Khang (Theo Unilad)