Thứ ba, 12/3/2019, 13:00 (GMT+7)

Bọt tự giãn nở có thể nâng 70 tấn bê tông

Bọt PolyLevel có thể lấp đầy các khoảng trống bên dưới công trình và đưa chỗ sụt lún trở lại vị trí ban đầu nhờ lực nâng 70,8 tấn/m2.

Bọt tự giãn nở có thể nâng 70 tấn bê tông

Theo In The Know