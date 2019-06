Bò có cặp sừng dài hơn ba mét lập kỷ lục thế giới

Con bò thuộc giống bò sừng dài Texas trở nên nổi tiếng tại hạt Coosa, Mỹ, với cặp sừng đặc biệt lớn và thẳng.

Bò sừng dài hơn 3 m lập kỷ lục thế giới

Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế Giới xác nhận Poncho Via là con bò có cặp sừng dài nhất còn sống và cũng là con bò có cặp sừng dài nhất từng ghi nhận, UPI hôm qua đưa tin. Poncho Via thuộc loài bò sừng dài Texas, được nuôi dưỡng bởi một gia đình ở hạt Coosa, bang Alabama, Mỹ. Cặp sừng của nó dài tới 3,24 mét, vượt qua kỷ lục cũ gần 3 cm.

Jeral Pope cùng gia đình nhận nuôi Poncho Via khi nó 6 tháng tuổi. Họ bắt đầu nhận thấy cặp sừng của nó có thể phá kỷ lục khi nó lên 4 tuổi. Cặp sừng vươn ra rất dài và chỉ cong nhẹ. Dù sở hữu cặp sừng trông nguy hiểm, Poncho Via không hề hung dữ, gia đình Pope cho biết.

Con bò khá nổi tiếng tại Coosa. "Những người hàng xóm của tôi ở quanh đây thường dẫn bạn tới thăm Poncho Via. Nó là một con vật to lớn và hiền lành. Mọi người cũng hay mang đồ ăn tới cho nó. Poncho Via thích táo, cà rốt và kẹo xốp", Jeral Pope chia sẻ.

Thu Thảo (Theo UPI)