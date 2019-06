Báo hoa mai bị đồng loại phá đám khi đang tìm cách đoạt mạng lợn bướu, cuối cùng nó để sổng mồi do mải đối phó vị khách không mời.

Báo hoa mai kịch chiến bỏ mặc lợn bướu nhanh chân chạy trốn

Hướng dẫn viên Tarryn Rae chứng kiến màn trốn thoát ngoạn mục của lợn bướu khỏi vuốt hai con báo hoa mai trong vườn quốc gia Kruger, Nam Phi. Chỉ vì mải đánh nhau, đôi báo đã tạo cơ hội cho lợn bướu trốn thoát.

Lúc đầu, con lợn bướu đồ sộ xuất hiện với báo hoa mai bám chặt phía sau. Báo hoa mai nhảy lên lưng con mồi quá to so với nó. Con báo chỉ tìm được chỗ ngoạm sau cổ lợn bướu và rơi vào thế hiểm do có thể bị hất văng bất cứ lúc nào. Nếu nhả ra, báo hoa mai rất dễ bị thương nặng dưới cặp răng nanh nhọn hoắt của lợn bướu. Con báo chỉ có thể tiếp tục giữ chặt mồi săn và tìm cách ngoạm chắc hơn.

"Cuối cùng, chúng kéo nhau vào bụi rậm. Tiếng kêu chói tai của lợn bướu sẽ nhanh chóng thu hút sự chú ý của những động vật săn mồi khác", Rae nói.

Một con báo hoa mai đực to lớn khác băng qua đường, tiến đến nơi phát ra tiếng kêu của lợn bướu. Nó dừng lại đánh hơi quanh những gốc cây nơi lợn bướu bị bắt, sau đó hướng về bụi rậm. Hai con báo đứng đối mặt với nhau sau khi chui ra khỏi bụi rậm. "Tôi cứ nghĩ một con sẽ kéo theo lợn bướu nhưng khi chúng bước ra trảng đất trống, tôi thấy mặt chúng dính đầy máu còn lợn bướu thì biến mất tăm", Rae kể lại.

"Đôi báo đọ mắt trong khoảng một giây rồi vung móng vuốt và trận chiến bất thình lình nổ ra. Kết thúc trận kịch chiến, con báo đến sau thua cuộc. Trong lúc hai con báo mải đánh nhau, chúng không để ý lợn bướu bị thương tranh thủ bò ra ngoài bụi rậm và chui vào hang. Lũ báo sau đó rượt đuổi nhau lên ngọn đồi và biến mất khỏi tầm mắt. Chúng vẫn lảng vảng quanh đó vài lần suốt cả ngày, có thể nhằm tìm kiếm lợn bướu. Rút cục, đây là một ngày may mắn với lợn bướu nếu nó có thể sống sót sau những vết thương", Rae cho biết.

An Khang (Theo Latest Sightings)