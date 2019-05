Báo hoa mai không lập tức giết chết linh dương non trong vườn quốc gia Nam Phi mà dùng nó nhử linh dương mẹ tới nhằm ăn thịt cả hai.

Báo hoa mai bắt con non để nhử linh dương mẹ tới cứu

Nic Coleman nghe thấy tiếng kêu hoảng loạn của con linh dương hoẵng ở gần khu cắm trại Kirkmans trong vườn quốc gia Kruger, Nam Phi. Khi tới nơi phát ra tiếng kêu cùng những người dẫn đường, Nic trông thấy con báo hoa mai cái nhỏ tuổi đang giữ chặt linh dương hoẵng non. Nó ngoạm con mồi và sải bước trên đồng cỏ, mặt kệ linh dương hoẵng liên tục kêu la gọi mẹ.

Báo hoa mai nằm nghỉ dưới đống gỗ mục, bắt đầu chơi đùa với con linh dương nhỏ như mèo vờn chuột. Nó thả linh dương hoẵng ra, nhưng lập tức tóm lại ngay nếu con mồi tìm cách chạy trốn và dùng bộ vuốt sắc để trừng phạt. Chứng kiến cảnh tượng này, Nic suy đoán có thể báo hoa mai đang tìm cách dụ linh dương mẹ đến.

Báo hoa mai có thói quen không giết chết linh dương non ngay lập tức. Tiếng kêu cứu của con non có thể thu hút linh dương mẹ tới, tạo điều kiện cho báo đốm giết gọn cả hai. Con báo chơi đùa với linh dương hoẵng suốt 45 phút, đuổi con mồi chạy vòng quanh. Linh dương mẹ ở cách con non khoảng 50 m, nhưng không dám tới quá gần để tránh rơi vào vuốt báo hoa mai.

An Khang (Theo Latest Sightings)