NgaCamera ghi lại khoảnh khắc con báo quý hiếm kịp thời trốn thoát trước khi ngọn lửa do nông dân đốt ruộng lan đến.

Báo Amur con chạy trốn khỏi đám cháy

Báo Amur ba tháng tuổi vội vàng bỏ chạy khi lửa lan đến sát công viên quốc gia Land of the Leopard ở Primorsky, Nga, Siberian Times hôm 30/3 đưa tin. Kiểm lâm sau đó xác nhận nó cùng mẹ đều đã thoát nạn.

"Những bức hình đáng báo động này có ảnh hưởng rất lớn. Chúng thể hiện rõ tình trạng cháy rừng ở vùng tây nam Primorsky. Chúng cũng cho thấy mối đe dọa khủng khiếp đối với những sinh vật quý hiếm không có khả năng tự vệ trước lửa", Victor Bardyuk, giám đốc công viên, cho biết.

Đám cháy hình thành do nông dân đốt cỏ khô để làm sạch cánh đồng sau mùa đông. Việc đốt ruộng đã bị cấm vì khi có gió mạnh, ngọn lửa sẽ nhanh chóng vượt tầm kiểm soát, giống như trường hợp này. "Phần lớn cháy rừng xảy ra do lỗi của con người", Bardyuk nói.

Đám cháy đã bị dập tắt, không quét tới lãnh thổ công viên. "Báo mẹ vẫn an toàn. Nó chạy khỏi đám cháy theo lối khác, gần với con non nhưng không lọt vào camera theo dõi. Báo con trông không ốm yếu, nghĩa là nguồn thức ăn vẫn bình thường", Ivan Rakov, phát ngôn viên của Land of the Leopard, cho biết.

"Thời điểm chụp báo con và ngọn lửa lan đến cách nhau chưa đầy một tiếng. Lũ báo phát hiện trước những mối đe dọa như đám cháy hay con người và bỏ chạy sớm. May mắn là đám cháy được dập tắt kịp thời, không tiến vào lãnh thổ công viên. Môi trường sống của mẹ con báo vẫn an toàn", Rakov bổ sung.

Báo Amur (Panthera pardus orientalis) thuộc nhóm cực kỳ nguy cấp trong Sách Đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), ngoài tự nhiên chỉ còn hơn 90 con trưởng thành. Land of the Leopard là nơi cư trú của báo Amur và nhiều động vật khác như hổ Amur, gấu nâu, gấu đen. Tại đây, chúng được bảo vệ khỏi tầm ngắm của thợ săn trộm.

Thu Thảo (Theo Siberian Times)