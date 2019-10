'Bản đồ' cho người chết trong quan tài 4.000 năm tuổi

Ai CậpNhững dòng chữ và hình vẽ khắc trong quan tài chỉ dẫn người chết vượt qua khó khăn nguy hiểm để sang thế giới bên kia.

Nội dung khắc trên những tấm gỗ của quan tài. Ảnh: Sun.

Quan tài khắc "bản đồ địa ngục" được phát hiện dưới một ngôi mộ ở Dayr al-Barsha, Sun hôm 8/10 đưa tin. Bản đồ này thực chất gồm các biểu tượng và chữ tượng hình trong cuốn sách Book of Two Ways của người Ai Cập cổ đại. Cuốn sách miêu tả hai con đường mà người đã khuất có thể sử dụng để đến với Osiris, vị thần của cái chết. Trong đó cũng ghi chép các câu thần chú giúp họ tránh khỏi quỷ dữ hoặc những nguy hiểm trên đường.

"Book of Two Ways có thể coi là cuốn sách minh họa đầu tiên trong lịch sử. Nó đưa ra bản chỉ dẫn kèm hình vẽ đầu tiên đến vùng đất linh thiêng", tiến sĩ Foy Scalf tại Đại học Chicago cho biết.

Con đường đến với Osiris (ngồi trên ngai), vị thần của cái chết. Ảnh: Sun.

Quan tài được phát hiện từ năm 2012, thuộc về một phụ nữ địa vị cao mang tên Ankh. Nghiên cứu mới hé lộ thêm, nội dung khắc bên trong quan tài là bằng chứng cổ xưa nhất về Book of Two Ways.

Ngôi mộ từng bị kẻ trộm ghé thăm nhiều lần vào những thế kỷ trước. Các nhà khảo cổ xác định nó tồn tại từ cách đây 4.000 năm dựa vào những dòng chữ khắc bên trong về Djehutinakht I, người cai quản khu vực này từ thế kỷ 21 đến thế kỷ 20 trước Công nguyên.

Bản khắc Book of Two Ways trong quan tài Ankh lâu đời hơn những bản được tìm thấy trước đó khoảng 500 năm. Các nhà khoa học từng phát hiện vài bản sách khắc trên tường lăng mộ, thậm chí mặt nạ xác ướp. Chúng thường dành cho những người địa vị cao. Book of Two Ways là một phần trong bộ Coffin Texts gồm hơn 1.000 thần chú và ghi chép về thế giới bên kia.

Giới khoa học chưa biết nhiều về Book of Two Ways, kể cả tác giả và thời gian sáng tác. Nhóm nghiên cứu hy vọng phát hiện mới sẽ giúp hé lộ thêm nhiều thông tin về cuốn sách. Bên cạnh đó, việc mở quan tài có thể khiến một số người lo ngại về "Lời nguyền của các pharaoh". Lời nguyền này được cho là ứng lên những ai quấy nhiễu xác ướp của người Ai Cập cổ đại.

Thu Thảo (Theo Sun)