Thứ ba, 12/3/2019, 18:00 (GMT+7)

Bàn chải 3D làm sạch răng trong 6 giây

Bàn chải Blizzident được thiết kế phù hợp với cấu tạo của hàm, có thể làm sạch các kẽ răng trong thời gian ngắn.

Bàn chải 3D làm sạch toàn bộ răng trong 6 giây

Theo In The Know