Thứ bảy, 22/12/2018, 08:38 (GMT+7)

Ba lô có thể biến thành dù thoát hiểm giúp tiếp đất an toàn

Thiết bị của công ty Nga có thể gấp gọn như ba lô và phồng lên thành dù giúp người dùng nhảy xuống an toàn, kể cả trong hỏa hoạn.

Ba lô chống nước trang bị màn hình LED / Cầu trượt thoát hiểm có thể phồng lên trong 6 giây

Ba lô thoát hiểm biến thành dù để nhảy khỏi nhà cao tầng

Theo In The Know