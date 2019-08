Khu núi đá The Wave kỳ vĩ ở miền bắc Arizona, Mỹ. Mỗi ngày, chỉ 20 người may mắn được cấp phép đến đây khám phá. Để chụp tấm hình này, nhiếp ảnh gia Darlene Smith không chỉ cần điều kiện thời tiết, ánh sáng phù hợp mà còn cần may mắn.