180 đơn vị giới thiệu công nghệ mới trong ngành nhựa và đóng gói

Nhiều công nghệ mới được các doanh nghiệp giới thiệu sẵn sàng chuyển giao đưa vào ứng dụng thực tế.

Ngày 24/4, Triển lãm Quốc tế ngành công nghiệp nhựa, in ấn và đóng gói bao bì Hà Nội (Hanoi Plas Print Pack) đã khai mạc tại Trung tâm triển lãm quốc tế I.C.E (Hà Nội).

Triển lãm năm nay thu hút 180 đơn vị từ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ đến từ Hà Lan, Hàn Quốc, Hong Kong, Ấn Độ, Malaysia, Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc, Đài Loan và Việt Nam. Với 400 gian hàng, các doanh nghiệp giới thiệu nhiều công nghệ mới thu hút khách tham quan.

Các khách tham quan gian hàng tại triển lãm. Ảnh: Hằng Nga.

Có thể kể đến các dây chuyền sản xuất nguyên liệu nhựa thô, nhựa chất lượng cao đến nguyên liệu tái chế, máy thổi màng nhựa đa lớp... Về thiết bị đóng gói, nhiều doanh nghiệp đã giới thiệu các loại máy làm túi với các ứng dụng khác nhau. Lĩnh vực in ấn, các công nghệ in phun mực công nghiệp, thiết bị in phun trên nhiều chất liệu đã được trưng bày.

Ngành công nghiệp nhựa Việt Nam hiện có giá trị nhập khẩu máy móc trang thiết bị trung bình trong giai đoạn 2014 – 2018 đạt gần 850 triệu USD/năm từ nhiều quốc gia trên thế giới, tương ứng với tốc độ nhập khẩu tăng trưởng trung bình trên 18%/năm. Con số này thể hiện nhu cầu cải tiến, thay đổi trang thiết bị máy móc tăng trưởng của ngành. Chính vì vậy, triển lãm là cầu nối giao thương thuận lợi giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường và đến gần hơn với đối tác.

Triển lãm sẽ kết thúc ngày 27/4.