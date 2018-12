1.000 phụ nữ Việt sẽ được học miễn phí về công nghệ blockchain

Blockchain Angels là tổ chức do thạc sĩ Hứa Lê Thanh Vy và Lynn Hoàng, thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Golden Gate (Mỹ) đồng sáng lập. Thạc sĩ Hứa Lê Thanh Vy từng là Giám đốc kỹ thuật tại Emurgo Vietnam, công ty thuộc nhóm hạt nhân của hệ sinh thái Cardano Blockchain sáng lập với mong muốn thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực công nghệ cao. Cô tốt nghiệp thạc sĩ khoa học thông tin tại Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Nhật Bản, có nhiều năm làm nghiên cứu trong những lĩnh vực công nghệ cao, như: Hệ thống nhúng, RFID và Internet of Things tại Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM. Vy từng khởi nghiệp với việc ứng dụng Internet of Things vào hệ thống giám sát chất lượng thành phẩm ở các nhà máy công nghiệp. Cô tích cực tham gia xây dựng các câu lạc bộ và cộng đồng khoa học công nghệ tại Trung tâm Hoa Kỳ thuộc Lãnh sự quán Mỹ.