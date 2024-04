Khóa học miễn phí cho phụ nữ khởi nghiệp

F88 phối hợp cùng các nữ doanh nhân tổ chức workshop giúp phụ nữ tiếp cận các kiến thức về khởi nghiệp, quản trị dòng tiền, vay và sử dụng vốn.

Ngày 15/4, tại Cung Văn Hóa Hữu Nghị Việt Xô (Hà Nội), Công ty cổ phần Kinh doanh F88 đã tổ chức chương trình "Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh". Đây là khóa học miễn phí của F88 dành riêng cho phụ nữ Việt, nhất là những ai đang muốn khởi nghiệp với các dự án nhỏ, nhằm mang tới những tư vấn về kiến thức, cách thức huy động và sử dụng vốn, kiểm soát quản lý dòng tiền, phát triển kinh doanh.

Chương trình có sự tham gia của các khách mời bao gồm thạc sĩ chuyên ngành quản lý và marketing, người sáng lập hệ thống phòng tập GymHaus Boutique Fitness Lê Hằng, người sáng lập thương hiệu Bánh chưng Nương Bắc Nguyễn Hoài và chị Lê Quỳnh Trang - Giám đốc truyền thông thương hiệu F88.

Các diễn giả của chương trình lần lượt từ trái sang: Nguyễn Hoài, Lê Quỳnh Trang và Lê Hằng.

Chương trình mang đến những kiến thức chuyên môn chuyên sâu về ý tưởng khởi nghiệp, quy trình quảng cáo tiếp thị. Các chuyên gia, nữ chủ doanh nghiệp thành công chia sẻ những bài học kinh nghiệm thực tế, dự đoán xu hướng và đưa ra nhiều lời khuyên bổ ích cho phụ nữ.

Đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi thúc đẩy bình đẳng giới của F88 dưới sự đồng hành và tư vấn của Quỹ đầu tư phát triển của Chính phủ Australia (ADI).

Báo cáo Sách Trắng về doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố năm 2024 chỉ ra rằng 20% doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam là do phụ nữ làm chủ. Theo Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), tỷ lệ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ của Việt Nam được đánh giá đứng thứ hạng cao trong khu vực Đông Nam Á. Đặc biệt, 51% doanh nghiệp Việt Nam hiện có phụ nữ nằm trong cơ cấu chủ sở hữu, cao hơn nhiều so với các quốc gia khác.

Phụ nữ làm kinh doanh có các điểm mạnh về sự bền bỉ trước khó khăn, quan tâm đến người lao động, đóng góp không nhỏ cho nền kinh tế cũng như thúc đẩy bình đằng giới trong xã hội, nhưng họ cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức về nguồn lực và sức cạnh tranh. Những nữ doanh nhân vẫn phải một lúc gánh trách nhiệm kép vừa tự chủ kinh tế, vừa chăm sóc gia đình và chịu định kiến xã hội về vai trò của phụ nữ trong kinh doanh.

Riêng với nhóm phụ nữ yếu thế khởi nghiệp với những mô hình kinh doanh nhỏ và siêu nhỏ, hộ gia đình như quán cà phê, quán ăn, cửa hàng thời trang, kinh doanh online..., hai rào cản lớn nhất là trình độ năng lực quản trị doanh nghiệp và tiếp cận vốn, thông tin, công nghệ. Những rào cản này khiến họ gặp khó khi muốn phát triển, mở rộng và cất cánh.

Một chủ quán ăn nhỏ được F88 hỗ trợ vay vốn. Ảnh: F88

Nhằm hỗ trợ cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ yếu thế, F88 đã tổ chức nhiều chương trình hướng về phụ nữ khởi nghiệp như ra mắt gói vay hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp vào ngày 8/3, chương trình "Ước mơ xanh" hỗ trợ xây dựng một mô hình kinh doanh riêng cho phụ nữ với mục đích tự chủ tài chính. Người được hỗ trợ là những phụ nữ không có thu nhập và có mong muốn được kinh doanh để vươn lên trong cuộc sống.

F88, thành lập năm 2013, là chuỗi cửa hàng tài chính tiện ích hàng đầu tại Việt Nam với gần 820 phòng giao dịch trên toàn quốc. Từ năm 2018, F88 đã nhận được sự đầu tư của các quỹ đầu tư quốc tế như Mekong Capital, Granite Oak, Việt Nam – Oman.

Các dịch vụ tài chính cá nhân mà F88 đang tập trung cung cấp bao gồm cho vay cầm cố, phân phối bảo hiểm và nhiều dịch vụ tiện ích khác. Đối tượng khách hàng chính của F88 là những người vay dưới chuẩn ngân hàng.

Đại diện công ty cho biết, ngoài yếu tố kinh doanh, doanh nghiệp chú trọng trách nhiệm xã hội với cộng đồng thông qua tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện và hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới. Đến năm 2025, F88 định hướng trở thành là tập đoàn cung cấp dịch vụ tài chính cá nhân lớn nhất Việt Nam với 1.500 phòng giao dịch trên toàn quốc.

Chương trình "Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh" sẽ được phát sóng vào lúc 10h ngày 19/4. Độc giả có thể xem chương trình tại đây.

Yên Chi