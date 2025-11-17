Khoa Công nghệ Thông tin, trường Đại học Công nghệ nhận bằng khen của Thủ tướng

Hà NộiKhoa Công nghệ Thông tin, trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN nhận bằng khen của Thủ tướng nhờ tiên phong trong đào tạo, nghiên cứu và đóng góp cho sự phát triển công nghệ.

Chiều ngày 16/11, Khoa Công nghệ Thông tin tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập, công bố Quyết định tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học, góp phần vào xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc.

PGS. TS Phạm Bảo Sơn (bên phải ảnh) - Phó giám đốc ĐHQGHN trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Khoa Công nghệ thông tin. GS. TS Chử Đức Trình (bên trái) - Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ tặng hoa chúc mừng. Ảnh: Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

PGS.TS. Phạm Bảo Sơn, Phó Giám đốc ĐHQGHN, khẳng định sức ảnh hưởng và lan tỏa của Khoa được thể hiện qua những sản phẩm khoa học công nghệ ứng dụng của cán bộ Khoa và thành công của các thế hệ cựu sinh viên.

Khoa Công nghệ Thông tin thành lập năm 1995 – một trong bốn khoa Công nghệ Thông tin đầu tiên của cả nước. Tiền thân là Bộ môn Tin học của Khoa Toán - Cơ - Tin học, tới nay, Khoa đã xây dựng một đội ngũ các nhà khoa học giỏi và xuất sắc. Hiện Khoa có gần 100 cán bộ, trong đó có 2 giáo sư, 11 phó giáo sư và khoảng 40 tiến sĩ.

Mang sứ mệnh bồi dưỡng nhân tài trong lĩnh vực công nghệ thông tin, Khoa được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ phụ trách các đội tuyển quốc gia tham gia các kỳ thi Olympic Tin học Khu vực và Quốc tế. Sinh viên đang theo học tại Khoa đạt nhiều giải cao tại các cuộc thi Olympic sinh viên về Tin học, Toán học; các cuộc thi lập trình quốc tế như ICPC. Các sinh viên sau khi ra trường đã làm việc tại các tập đoàn công nghệ lớn tại Việt Nam và quốc tế, như Microsoft, Google hay Facebook.

Nhiều cựu sinh viên của Khoa đang giữ các vị trí quan trọng, như Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Bùi Hoàng Phương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia Nguyễn Huy Dũng; Phó tổng giám đốc tập đoàn Viettel Vũ Tuấn Anh, cùng hàng trăm doanh nhân thành đạt và các nhà khoa học xuất sắc ở nước ngoài.

Bên cạnh nhiệm vụ nuôi dưỡng tài năng, Khoa Công nghệ thông tin tập trung phát triển nghiên cứu chuyên sâu, thực hiện nhiều trọng trách được Nhà nước giao phó. Khoa đã thành lập nhiều nhóm nghiên cứu có khả năng giải quyết các bài toán có quy mô vừa và lớn, thu hút nhiều đề tài cấp nhà nước và hợp tác với Châu Âu, Mỹ. Khoa đã tham gia thực hiện nhiều công việc cáp quốc gia như tổ tư vấn về chuyển đổi số cho Chính phủ hay xây dựng đề án phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) tại Việt Nam.

Khoa cũng đã hợp tác đào tạo, nghiên cứu và phát triển các sản phẩm khoa học công nghệ với hơn 50 đối tác lớn như Qualcomm, Toshiba, Samsung R&D, LG, Viettel R&D và FPT.

Tọa đàm "30 năm hình thành và phát triển" với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu, tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Nhiều sản phẩm khoa học công nghệ đã được đưa vào sử dụng, như: sản phẩm phân tích hệ gene nhằm hỗ trợ và chẩn đoán bệnh, sản phẩm phân tích tài chính tại các ngân hàng và tổ chức tín dụng, sản phẩm theo dõi và dự báo chất lượng không khí, sản phẩm liên quan đến mã hóa và bảo mật thông tin,...

GS.TS. Nguyễn Ngọc Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, đánh giá những đóng góp và thành tích của khoa đã khẳng định vị thế dẫn dắt trong lĩnh vực công nghệ thông tin, không chỉ về học thuật mà còn phát triển thực tiễn nguồn nhân lực chất lượng cao, cung cấp giải pháp công nghệ nhằm phát triển đất nước.

Tập thể cán bộ Khoa Công nghệ Thông tin qua các thời kỳ. Ảnh: Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Theo GS.TS. Lê Sỹ Vinh, Chủ nhiệm Khoa CNTT, giai đoạn 5 năm tới đem tới những thách thức và cơ hội lớn. Sự phát triển mạnh mẽ của AI đang thay đổi cách dạy và học, khi sinh viên có thể tìm đến công cụ này để giải thích nhiều vấn đề thay vì phải tìm đến thầy, cô. Tuy nhiên, AI cũng tạo ra các cơ hội, các công việc mới đòi hỏi hàm lượng tri thức, tính hệ thống và sáng tạo cao.

Khoa CNTT đặt mục tiêu phát triển theo bốn định hướng. Đó là đẩy mạnh hợp tác quốc tế với các đơn vị đào tạo, nghiên cứu, các doanh nghiệp hàng đầu trên thế giới; đẩy mạnh tuyển dụng đội ngũ giảng viên tốt; duy trì môi trường làm việc dân chủ, tự do học thuật và triển khai các đề án lớn, nhằm trở thành trung tâm xuất sắc về nghiên cứu, đào tạo tài năng, đổi mới sáng tạo trong khu vực và thế giới.

Khánh Linh