Khóa bảo mật YubiKey giúp doanh nghiệp tăng cường an ninh mạng

Giải pháp khóa bảo mật vật lý YubiKey được nhiều tập đoàn công nghệ lớn như Google, Microsoft hay Meta sử dụng, giúp giảm nguy cơ tấn công mạng và chi phí vận hành.

Trong bối cảnh các cuộc tấn công mạng ngày càng tinh vi, việc chỉ dùng mật khẩu hoặc mã OTP qua SMS và các ứng dụng Authenticator, thậm chí phương thức xác thực FaceID cũng không còn đủ an toàn. YubiKey - khóa bảo mật vật lý do Yubico sản xuất ra đời nhằm khắc phục hạn chế này.

Thiết bị hỗ trợ nhiều giao thức xác thực như Fido2/WebAuthn, Fido U2F, Yubico OTP, OATH-TOTP, Smart Card (PIV) hay OpenPGP, cho phép người dùng xác thực danh tính bằng thao tác chạm hoặc cắm khóa thay vì nhập mã thủ công. Ngay cả khi hacker chiếm được mật khẩu, chặn được mã OTP hay AI malware phá vỡ phòng thủ FaceID thì chúng vẫn không thể truy cập tài khoản người dùng vì cần có khóa YubiKey để hoàn tất bước xác thực cuối cùng.

YubiKey là "bức tường" cuối cùng để bảo vệ tài khoản người dùng. Ảnh: Yubico

Bảo mật linh hoạt cho doanh nghiệp

Trong môi trường doanh nghiệp, YubiKey cho phép đăng nhập máy tính Windows, macOS hoặc các dịch vụ trực tuyến như Google Workspace, Microsoft 365, Facebook Business mà không cần mật khẩu. Giải pháp này giúp loại bỏ các nguy cơ từ OTP SMS - vốn dễ bị giả mạo hoặc đánh cắp.

Nhờ khả năng tương thích đa giao thức, giải pháp này có thể tích hợp với cả hệ thống cũ lẫn nền tảng mới. Điều này giúp doanh nghiệp chuyển đổi sang mô hình "xác thực không mật khẩu" (passwordless) mà không cần thay đổi hạ tầng phức tạp.

"Việc loại bỏ mật khẩu yếu và giảm yêu cầu đặt lại tài khoản giúp cắt giảm đáng kể chi phí hỗ trợ IT, đồng thời tăng trải nghiệm người dùng", đại diện Yubico cho biết.

Google là một trong những đơn vị tiên phong triển khai khóa bảo mật vật lý cho hàng chục nghìn nhân viên. Báo cáo của hãng cho thấy việc áp dụng YubiKey đã giúp loại bỏ các cuộc tấn công phishing nội bộ. Microsoft và Meta (Facebook) sau đó cũng tích hợp công nghệ này vào toàn bộ hệ thống của mình, từ tài khoản cá nhân đến dịch vụ đám mây và đăng nhập hệ điều hành.

Ông John "Four" Flynn, Giám đốc An ninh thông tin tại Facebook, từng cho biết: "Nhờ sự đơn giản của Duo Security và Yubico, chi phí hỗ trợ và vận hành giảm đáng kể, trong khi tốc độ đăng nhập vẫn được đảm bảo".

YubiKey có thể bảo vệ tài khoản trên cả máy tính và điện thoại. Ảnh: Yubico

Chi phí đầu tư cho YubiKey được xem là thấp so với rủi ro doanh nghiệp phải đối mặt nếu bị tấn công. Với 1.000 nhân viên, tổng chi phí thiết bị khoảng 790 triệu đồng (giá trung bình 790.000 đồng một khóa), cộng chi phí tích hợp và đào tạo ban đầu vài trăm triệu đồng.

Tuổi thọ sản phẩm có thể lên tới hàng chục năm, gần như không phát sinh chi phí duy trì. Tính trung bình, doanh nghiệp tốn khoảng 150.000 đồng một người một năm trong 5 năm sử dụng.

Các chuyên gia an ninh mạng cho biết một vụ tấn công ransomware có thể khiến doanh nghiệp thiệt hại hàng triệu USD, chưa kể mất uy tín, gián đoạn sản xuất và chi phí pháp lý. Khi Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân có hiệu lực, mức phạt cho mỗi vi phạm cũng có thể lên tới hàng tỷ đồng.

Không ít doanh nghiệp Việt hiện chỉ áp dụng các biện pháp bảo mật ở mức tối thiểu để đáp ứng yêu cầu ISO 27001, như mã OTP qua SMS hoặc phần mềm quản lý mật khẩu. Tuy nhiên, theo đại diện Yubico, những lớp phòng thủ này dễ bị vượt qua bởi các hình thức tấn công trung gian (MITM) hoặc giả mạo (phishing). Ngay cả faceID - phương thức xác thực đang được áp dụng rộng rãi, cũng đang bị đe dọa bởi xu hướng AI malware được nâng cấp liên tục, dễ dàng phá vỡ tuyến phòng thủ này.

Chiến dịch "Scanception" từng ghi nhận tại Việt Nam cho thấy hacker chỉ cần gửi file PDF chứa mã QR độc hại là có thể đánh cắp thông tin đăng nhập và OTP thời gian thực, khiến các biện pháp xác thực truyền thống gần như vô hiệu.

YubiKey khắc phục điểm yếu này khi mỗi thiết bị chỉ hoạt động với tài khoản đã đăng ký và không thể bị sao chép. Với yêu cầu xác thực vật lý, hacker dù có mã OTP hay mật khẩu cũng không thể vượt qua.

Với các cổng giao tiếp phong phú, YubiKey tương thích nhiều thiết bị. Ảnh: Yubico

Lộ trình triển khai

Theo khuyến nghị từ Công ty Gu Công Nghệ, đơn vị phân phối YubiKey tại Việt Nam, doanh nghiệp có thể triển khai theo lộ trình lần lượt là: áp dụng cho nhóm người dùng trọng yếu (ban lãnh đạo, IT), mở rộng cho toàn bộ nhân viên, bảo vệ tài khoản khách hàng và đối tác, đào tạo nhân sự về nhận diện lừa đảo, tấn công mạng, thiết lập quy trình thay thế và giám sát định kỳ.

Giải pháp này không chỉ giúp doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu "xác thực mạnh" trong tiêu chuẩn ISO 27001 mà còn là công cụ thiết thực để phòng ngừa rủi ro an ninh mạng trong dài hạn.

"Trong kỷ nguyên số, khi dữ liệu trở thành tài sản quý giá, YubiKey được xem là 'tấm khiên' giúp doanh nghiệp Việt chủ động bảo vệ mình trước các cuộc tấn công ngày càng tinh vi", đại diện Công ty Gu Công Nghệ cho hay.

Thế Đan