Kho xưởng gỗ ở Hà Nội cháy lớn, một người chết

Nhà kho và xưởng gỗ rộng hàng nghìn m2, gần Bệnh viện K Tân Triều, bốc cháy ngùn ngụt, một người tử vong, rạng sáng 30/3.

Khoảng 0h40, lửa bùng lên tại kho xưởng chứa đồ gỗ nằm cuối đường Phạm Tu, đối diện Bệnh viện K Tân Triều, phường Thanh Liệt. Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy, lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ nhà xưởng, tạo thành cột khói cao hàng chục mét.

Đám cháy tạo thành cột khói cao hàng chục mét. Ảnh: Việt An

Sức nóng từ vụ cháy khiến một số người thuê trọ ngay cạnh cảm nhận rõ, phải chạy ra khỏi nhà trọ. Mùi khét nồng nặc.

Chị Trịnh Anh Thư, người thuê trọ, cho biết ngửi thấy mùi khét, khi ra ngoài thì thấy lửa đang bùng lên dữ dội. Hoả hoạn khiến chị lo sợ, chỉ kịp lấy vài món đồ cần thiết và dắt xe máy chạy thoát ra ngoài.

Công an TP Hà Nội xác nhận một người thiệt mạng do cháy, hiện chưa công bố danh tính.

Khu vực xảy ra cháy là cụm kho, xưởng cho thuê với tổng diện tích khoảng 6.000m2, kết cấu chủ yếu là khung thép, mái tôn. Nhà xưởng bị cháy là nơi sản xuất đồ gỗ, nhựa mica, cháy nhanh và sinh ra nhiều khói khí độc. Thời tiết có gió lớn khiến vận tốc cháy lan nhanh.

Cảnh sát mất nhiều giờ để dập tắt đám cháy. Ảnh: Việt An

Trong đêm, cảnh sát phải sử dụng đèn công suất lớn tạo nguồn sáng, liên tục phun nước từ nhiều hướng để tránh cháy lan. Máy xúc cũng được huy động phá lớp tôn quây xung quanh phục vụ chữa cháy. Nhiều phần của nhà xưởng đã đổ sập.

Tổng cộng 12 xe chữa cháy, 4 xe chỉ huy, hai robot và gần 100 cán bộ chiến sĩ được Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an TP Hà Nội điều động. Đến 7h30 sáng nay, công tác chữa cháy vẫn tiếp tục.

Hiện trường vụ cháy xưởng, sáng 30/3.

Việt An