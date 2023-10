Khó xử khi em chồng xây nhà trên đất của chúng tôi

Đọc bài tâm sự "Nhà em chồng chỉ biết bào tiền chúng tôi", tôi thấy gần giống với hoàn cảnh gia đình mình.

Chồng tôi sinh năm 1983, là người miền Trung, là con trưởng, rất có hiếu, lo lắng cho gia đình và em út. Gia đình anh có một chị gái sống ở quê. Dưới chồng có một em trai sinh năm 1988 và một em gái sinh năm 1992 sống ở Bình Dương. Vì là con trưởng nên hầu như việc lớn việc nhỏ gì cũng tới tay chồng tôi. Gia đình nội ngoại có chuyện gì cũng gọi, nhờ vả. Bản tính anh hiền lành, tốt bụng nên nhiều khi người khác lợi dụng tiền bạc cũng không lên tiếng. Anh em mượn tiền, đôi lúc không trả, cũng không dám nói. Tôi phải đứng ra đòi năm lần bảy lượt mới chịu trả lại.

Năm 2008, chồng tôi mua miếng đất với người chị họ nhưng sau này chị kẹt tiền nên bán lại cho anh. Năm 2009, tôi quen chồng và cưới năm 2016. Vợ chồng sống và làm việc tại TP HCM nên không có ý định xây nhà trên mảnh đất kia (Bình Dương). Anh nói cho em trai một nền để xây nhà, tôi đồng ý. Vợ chồng chú ấy quen và cưới trước tôi (2015). Lúc quen, chú nói với vợ chú rằng đất đó của chú nên hai vợ chồng bàn tính, dự định thế nào tôi không biết. Đến giờ em dâu nói, tôi mới biết là: "Em tưởng đất của anh... (tên em chồng tôi) nên vợ chồng em mới xây nhà, chứ biết đất của anh chị, em đâu bỏ tiền xây nhà làm gì" (nói với giọng vô ơn). Lúc xây nhà, em chỉ nói chuyện với chồng tôi chứ không hề hỏi qua ý tôi.

Gần đây do có dự định khác nên tôi bàn với chồng, nói với vợ chồng em trai tách sổ ra để bán hai nền còn lại lấy tiền làm việc, nhưng do đất đó diện tích nhỏ nên không tách sổ được. Tôi đưa ra hai phương án như sau nhưng chồng nói thôi. Phương án một, do lúc em chồng xây nhà, chồng tôi sang tên cho chú đứng tên trên sổ đỏ để xin giấy phép xây dựng nên giờ bán cũng khó. Vậy chúng tôi có thể bán rẻ lại theo giá vừa bán vừa cho cho vợ chồng chú để lấy tiền xoay xở. Phương án hai, nếu vợ chồng chú không mua thì phải sang tên lại cho vợ chồng tôi để chúng tôi bán rồi cho em tiền nền đất đã cho.

Tôi biết một phần do chồng muốn lo cho em út nhưng lại ghét thái độ của hai vợ chồng em dâu, vì rõ ràng đất không phải của vợ chồng em mà bàn tính xây nhà làm gì. Tôi cũng nhiều lần nói với chồng nhưng lần nào nhắc tới chuyện này, cả hai lại cãi nhau. Tôi không muốn sau này dính dáng về tiền bạc hay đất đai gì hết nên rõ ràng ngay từ đầu cho đỡ mích lòng nhưng chồng không chịu, nói vì sợ em không có tiền. Nhưng theo tôi biết vợ chồng chú vẫn có dư gửi ngân hàng. Tôi làm vậy có phải ích kỷ không? Tôi có nên nói thẳng với em trai chồng về ý định đó hay không, vì em dâu chẳng biết gì hết. Xin cảm ơn.

Thùy Dung

