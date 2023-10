Khổ vì rạp hiếu, hỉ chiếm lòng đường

Trong lúc lái xe trên đường song hành xa lộ Hà Nội (TP HCM), Hương Chi suýt đâm vào một đám cưới đang dựng rạp lấn chiếm nửa làn đường, trưa 8/10.

Cô gái 23 tuổi ở quận Phú Nhuận nói đã gặp nhiều đám hiếu, hỉ dựng rạp trên đường giao thông nhưng lần đầu thấy một rạp cưới dài hơn chục mét, rộng chừng hai mét bên trái đường đi.

"Gia chủ không chỉ biến lòng đường thành 'khoảng sân nhà' mà còn coi thường tính mạng của khách dự tiệc. Phương tiện nào không may tông trúng lại mất tiền oan", Chi nói.

Một ngày sau khi hình ảnh rạp đám cưới này lan truyền trên mạng xã hội, UBND phường Trung Linh, TP Thủ Đức đã ra quyết định xử phạt.

Rạp đám cưới kéo dài hơn chục mét nằm dưới Metro số 1, lấn ra đường song hành xa lộ Hà Nội hôm 8/10. Ảnh: Người dân cung cấp

Cứ đến mùa cưới hàng năm, tài xế xe tải Quốc Hưng (40 tuổi) ở Nghệ An, luôn đề cao cảnh giác với những "lô cốt di động" bất ngờ xuất hiện trên đường. Anh cho biết những hôm "tốt ngày", từ TP HCM về Nghệ An có thể gặp hàng chục đám cưới dựng rạp lấn chiếm lòng đường, buộc các phương tiện phải đi sang làn ngược chiều. "Có những đám liều mạng đến mức dựng rạp ở khúc cua, khuất tầm nhìn", nam tài xế nói. Anh Hưng từng nhắc các gia chủ nên đặt biển báo hoặc cử người phân luồng để đảm bảo an toàn, nhưng lại bị họ chửi mắng, dọa đánh.

Không riêng đám cưới, nhiều gia đình tổ chức tang lễ cũng dựng rạp, chặn đường nhiều ngày. Anh Hải Sơn (35 tuổi) ở quận Ngô Quyền (Hải Phòng) cho biết, mỗi khi có đám hiếu, các hộ gia đình sống gần trên phố Cấm dài hơn hai km lại dựng rạp lấn chiếm lối đi. Nhà có diện tích rộng chỉ bắc rạp ra nửa đường, nhưng có hộ chiếm dụng toàn bộ con đường rộng gần bốn mét, buộc phương tiện phải quay đầu đi vòng đường khác. Xong tang lễ, đến 49 ngày hoặc giỗ đầu, họ tiếp tục dựng rạp làm cỗ mời khách.

"Là hàng xóm láng giềng tôi cũng ngại nói, sợ bị đánh giá thiếu cảm thông, dễ nảy sinh mâu thuẫn, xích mích", anh Sơn nói. Mỗi lần thấy có người dựng rạp, anh biết chắc đường đi làm lại dài thêm 5 km.

Một tổ trưởng tổ dân phố (đề nghị giấu tên) tại nơi anh Sơn sống thừa nhận trên địa bàn có xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông khi các gia đình dựng rạp làm đám hiếu, hỉ.

"Nhiều lần nhận đơn thư khiếu nại, chúng tôi cùng cơ quan chức năng đến kiểm tra và có các biện pháp xử lý phù hợp. Nhưng trên thực tế, do là hàng xóm nên mọi người cũng thông cảm mà bỏ qua", tổ trưởng nói.

Tấm biển yêu cầu các phương tiện di chuyển sang hướng khác được dựng giữa phố Cấm, quận Ngô Quyền (Hải Phòng), hôm 1/7. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Theo PGS.TS Lê Quý Đức, nguyên Viện phó Viện Văn hóa và Phát triển (Học viện Chính trị Quốc gia HCM), dựng rạp làm đám cưới lấn chiếm vỉa hè, lòng đường là một thực tế, tồn tại nhiều năm. Nguyên nhân là do thói quen tổ chức và không ít gia đình có chỗ ở nhỏ hẹp, hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không thể đến trung tâm tiệc cưới, nhà tang lễ.

"Bên cạnh đó, tính cộng đồng, tâm lý mong muốn chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong văn hóa Việt dễ hình thành tính cả nể, ngại bày tỏ thái độ. Chưa kể, việc đi ngược với số đông dễ vấp phải ý kiến trái chiều, nên nhiều người đành nhẫn nhịn", phó giáo sư nói.

Bổ sung ý kiến, thạc sĩ Lê Anh Tú, Khoa Quan hệ công chúng - Truyền thông, Trường ĐH Văn Lang (TP HCM) cho rằng việc không xử phạt nghiêm, mạnh tay các trường hợp vi phạm dễ dẫn đến tâm lý bắt chước, học theo.

"Ngoài ùn tắc giao thông, gây khó chịu cho người đi đường, đã ghi nhận nhiều vụ tai nạn thương tâm khi phương tiện giao thông va chạm với rạp hiếu hỉ dựng giữa đường", chuyên gia nói.

Như tháng 4/2019, tại Quảng Bình, trong lúc tránh xe máy, một xe cẩu đã đâm thẳng vào nhà dân đang dựng rạp tổ chức đám cưới, chiếm hết nửa đường khiến một người thiệt mạng, 5 người trọng thương. Trước đó một tháng, chiếc xe đầu kéo lao về rạp đám cưới dựng trên Quốc lộ 70 (Yên Bái) sau va chạm với xe tải khiến khách tham dự bỏ chạy tán loạn. Tháng 10/2022, một container đâm thẳng vào rạp đám cưới dựng giữa đường, đoạn qua cầu vượt sông Kinh Môn (Hải Dương).

Chiếc xe đầu kéo suýt lao vào rạp đám cưới sau va chạm tại Quốc lộ 70 (Yên Bái), tháng 3/2019. Ảnh: Do Hoang Long

Trước ảnh hưởng đến cuộc sống dân sinh, năm 2019, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết việc tự ý dựng rạp phục vụ hiếu, hỉ của hộ gia đình dưới lòng đường, trên hè phố là vi phạm pháp luật. "Đây là hành vi vô cùng nguy hiểm cho người tham gia giao thông, bởi đa phần các rạp đều không có cảnh báo, người điều khiển phương tiện chỉ thiếu chú ý quan sát, không bảo đảm tốc độ, nếu không xử lý kịp thời có thể dẫn tới những hậu quả khôn lường", đại diện Cục CSGT nhấn mạnh.

Theo Điều 12 Nghị định 100/2019 một số trường hợp được sử dụng một phần hè phố, gia đình phải thông báo với UBND phường, xã sở tại, cam kết không nhằm mục đích giao thông, không gây mất trật tự. Thực tế, không phải hộ dân nào cũng chấp hành và hình ảnh chia sẻ các rạp cưới lấn đường lên mạng xã hội ngày càng tăng. Dưới mỗi bài viết, nhiều người bày tỏ sự bức xúc trước hành vi ngang nhiên biến lối đi chung thành của riêng.

Bên cạnh đề xuất cắt cử đội giám sát, yêu cầu người dân tham gia hỗ trợ báo cáo vi phạm, PGS.TS Nguyễn Quý Đức cho rằng chính mỗi cá nhân cần thay đổi thói quen tổ chức đám hiếu, hỉ. "Các gia đình có điều kiện nên cưới hỏi tại khách sạn, đám ma nên đưa ra nhà tang lễ để có không gian riêng, tránh gây ảnh hưởng đến tính mạng, ùn tắc giao thông", chuyên gia nói. Riêng các hộ không có điều kiện, nếu muốn tổ chức tại nhà cần thu hẹp quy mô, để các xe thuận tiện di chuyển, đồng thời làm biển cảnh báo từ xa.

Nhưng trong thời gian chờ thay đổi, không ít người đang tìm mọi cách để sống chung.

Hương Chi cho biết liên tục phải thay đổi tuyến đường di chuyển để né rạp hiếu, hỉ, thời gian đi làm cũng đẩy lên sớm hơn, tránh trễ giờ. Còn với gia đình anh Hải Sơn, mỗi khi thấy người dựng rạp anh thường chú ý đến mục đích sử dụng.

"Nếu là đám cưới, tôi sẽ về nhà trễ hơn giờ họ làm lễ và ăn uống, khi ấy các phương tiện đã dễ dàng lưu thông. Nhưng nếu là đám ma, buộc phải tìm đường đi mới, thay đổi lịch trình đi làm, đưa đón con đi học bởi rạp thường dựng tối đa hai ngày", người đàn ông 40 tuổi nói.

Quỳnh Nguyễn