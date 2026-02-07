Khổ vì nhà bỗng dưng thành điểm chụp ảnh 'hot'

Hà NộiCăn biệt thự Pháp cổ tại 22 Nguyễn Trường Tộ hút hàng trăm người chụp ảnh mỗi ngày, khiến ông Vinh phải đi cửa ngách, chịu cảnh ồn ào và bị mắng ngược khi nhắc nhở.

Chiều 6/2, ông Phùng Tiến Vinh định ra ngoài nhưng thấy vỉa hè trước nhà chật kín người mặc áo dài, dựng chân máy quay phim, chụp ảnh nên đành quay vào. Người đàn ông 66 tuổi khóa cửa chính, lách qua lối đi phụ trong ngõ để tránh va chạm.

"Nhà tôi bị vây kín từ sáng đến tối, cao điểm là những ngày cận Tết này", ông Vinh, ở số 22 phố Nguyễn Trường Tộ, phường Ba Đình nói. Nhiều tháng qua, gia đình 5 người sống trong căn phòng 40 m2 ở tầng một không thể sử dụng cửa trước, luôn phải đóng kín cửa sổ vì không muốn người lạ nhìn vào.

Căn nhà số 22 phố Nguyễn Trường Tộ, phường Ba Đình của gia đình ông Phùng Tiến Vinh cùng 4 hộ dân khác, trở thành địa điểm chụp ảnh nổi tiếng của người trẻ Hà Nội, chiều 4/2. Ảnh: M.N

Nơi ông Vinh sống là căn biệt thự Pháp cổ hai tầng, tuổi đời hơn một thế kỷ. Mặt tiền ngôi nhà nhuốm màu rêu phong, bộ cửa gỗ bạc màu thời gian bất ngờ trở thành bối cảnh "hot" trên mạng xã hội từ năm 2025.

Gia chủ ước tính mỗi ngày có khoảng 200 lượt khách, cuối tuần đông gấp đôi. Tuy nhiên, chỉ 10% trong số đó gõ cửa xin phép. "Tôi luôn tạo điều kiện cho người xin phép, nhưng phiền toái ngày càng nhiều do ý thức kém", ông Vinh kể.

Sự nổi tiếng bất đắc dĩ khiến cuộc sống của các hộ dân tại đây đảo lộn. Ông Vinh từng mở cửa cho khách nhờ thay đồ, đi vệ sinh nhưng sau đó phải từ chối vì họ xả rác, bày bừa.

Có người chụp ảnh tựa vào cửa chính đang khép hờ, ngã dúi dụi vào trong nhà. Số khác bày đạo cụ, biến mặt tiền rộng 4 m của gia đình thành kho để đồ.

"Tiếng ồn ào, cười đùa vang lên từ sáng sớm đến tối mịt. Bạn bè tôi đến chơi cũng phải xin về sớm vì không chịu nổi sự ồn ào", ông kể. Khi ông nhắc nhở, nhiều người trẻ phản ứng gay gắt, cho rằng họ đứng ngoài đường là quyền tự do.

Không chỉ gây tiếng ồn, khách còn tự ý đóng, mở hai cửa sổ bên ngoài làm "đạo cụ" diễn xuất. Mệt mỏi nhất là việc họ còn tự di chuyển xe máy của gia đình sang chỗ khác để có bối cảnh chụp ảnh.

Ông Phùng Tiến Vinh đứng trước cửa nhà nhìn đám đông đứng kín lối ra, vào nhà trên phố Nguyễn Trường Tộ, phường Ba Đình, chiều 4/2. Ảnh: M.N

Thấy căn nhà thành điểm "hot", nhiều hàng xóm khuyên ông Vinh thu phí hoặc treo biển cấm, nhưng ông từ chối vì không muốn biến nơi ở thành điểm kinh doanh hay gây khó dễ cho cộng đồng. "Tôi chỉ mong mọi người có ý thức giữ gìn, không gây ồn ào, lấn chiếm vỉa hè hay làm hỏng đồ đạc, ảnh hưởng đến nơi ở", chủ nhà nói.

Ông Hoàng Long, hàng xóm đối diện, ví khu vực này như một "studio công cộng". Không ít lần đám đông tràn xuống lòng đường gây ùn tắc cục bộ, ảnh hưởng đến cả khu phố. "Chúng tôi thấy phiền một thì nhà ông Vinh phiền mười", ông Long nói.

Thanh Thúy, 20 tuổi, ở phường Thanh Xuân từng mất hai tiếng chờ đợi để chụp ảnh tại đây. Cô thừa nhận nhiều bạn trẻ thiếu ý thức khi xâm phạm không gian riêng tư. "Nếu muốn chụp lâu và thoải mái, mọi người nên chọn phim trường thay vì làm phiền nhà dân", Thúy nói.

Trước tình trạng đám đông vây quanh khiến cuộc sống gia đình đảo lộn, ông Vinh dự định ra Tết sẽ quét vôi sáng màu lên cửa gỗ để giảm vẻ cổ kính, hy vọng lượng người đến check-in giảm.

Chủ nhà cổ khổ sở vì nơi ở thành điểm chụp ảnh Video ghi lại cảnh đông người trẻ đến chụp ảnh trước cửa căn nhà số 22 Nguyễn Trường Tộ, phường Ba Đình, cuối tháng 1/2026. Nguồn: @peterduongvn

Quỳnh Nguyễn