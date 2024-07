Kho túi vintage quý hiếm của Rihanna

Tháng 3/2022, người đẹp bổ sung chiếc Fendi Squirrel Spy bằng nhung vào bộ sưu tập túi xách quý hiếm. Vogue nhận xét mẫu túi thuộc phiên bản giới hạn và khó săn, có tiền chưa chắc mua được. Ca sĩ kết hợp túi với áo hoodie Awake, váy mini Attico và giày cao gót Amina Muaddi. Ảnh: GC Images

Rihanna, 36 tuổi, sinh tại Barbados, thuộc nhóm ca sĩ có doanh thu cao nhất thế giới với hơn 250 triệu bản thu được bán ra. Cô từng đoạt chín giải Grammy, 13 giải American Music, 12 giải Billboard Music và giữ sáu kỷ lục Guinness. Những bản hit của cô gồm Umbrella, Diamonds, Only Girl, Bitch Better Have My Money. Cô và A$AP Rocky có con trai đầu lòng hồi tháng 5/2022 và con thứ hai đầu tháng 8. Theo Forbes, ngôi sao là tỷ phú tự thân trẻ nhất tại Mỹ.