Kho túi hiệu của Đỗ Thị Hà

Trong các chuyến du lịch mùa hè năm nay, Đỗ Thị Hà thường xuyên dùng túi Kelly của Hermes cỡ nhỏ bản màu kem hơn 260 triệu đồng. Cô kết hợp túi cùng móc khóa Labubu.
Hơn hai năm nay, hoa hậu bổ sung nhiều thiết kế vào kho túi hiệu xa xỉ, trong đó có mẫu Chanel hơn 150 triệu đồng. Bộ sưu tập túi xách của cô phong phú về kiểu dáng, kích cỡ, ưu tiên màu trung tính để dễ phối.
Người đẹp dạo phố với túi Chanel 23C Mini Pouch bằng da cừu thuộc bộ sưu tập Métiers d'art 2024 giá 52 triệu đồng.
Trong chuyến đi Thượng Hải mùa thu năm ngoái, cô mang theo thiết kế Balenciaga Hourglass màu đỏ. Ngoài mẫu màu đỏ, cô còn có một chiếc giống hệt màu đen, mỗi chiếc hơn 76 triệu đồng.
Đỗ Thị Hà thường dùng túi cói Celine 780 USD (20,5 triệu đồng) khi đi nghỉ dưỡng, kết hợp ăn ý đầm maxi, dép Hermes.
Cô còn có ít nhất hai túi mini của Louis Vuitton, mỗi chiếc vài nghìn USD.
Người đẹp rảo bước trên phố cổ Hội An với chiếc Icare Maxi của Saint Laurent 3.990 USD (105,5 triệu đồng). Cô cho biết thích dùng túi lớn khi đi du lịch trong nước vì đựng được nhiều đồ. Khi ở nước ngoài, cô lại ưu tiên túi nhỏ để tiện bảo quản.
Đỗ Thị Hà cũng theo đuổi cơn sốt túi Polène năm ngoái, sắm chiếc Cyme Mini 490 USD (12,9 triệu đồng) để tiện đi làm hoặc dạo phố.
Cô còn một chiếc Polène Numero Neuf cỡ nhỏ, giá 520 USD (13,7 triệu đồng).
Là fan của Dior, Đỗ Thị Hà có vài chiếc của hãng mốt Pháp, trong đó có túi Lady 170 triệu đồng và 30 Montaigne 100 triệu đồng.
Bộ sưu tập túi Dior của cô còn có mẫu Book Tote giá gần 3.300 USD (86 triệu đồng).
Khi đi chơi trên phố cổ Hà Nội, hoa hậu nhiều lần xách chiếc túi xô Longchamp Épure S hơn 331 bảng (11,8 triệu đồng).
Đỗ Thị Hà quê Thanh Hóa, cao 1,75 m. Sau đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020, cô vào top 13 Miss World 2021. Người đẹp lấy bằng cử nhân ngành Luật kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội năm 2023. Hiện cô kinh doanh mảng thẩm mỹ.
Sao Mai
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp