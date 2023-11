Khó tìm được bạn trai có lương cao hơn em

Đàn ông lương trên 30 triệu đồng, em cảm giác họ trưởng thành và khó nói chuyện, vì em thấy mình còn trẻ con, ít trải nghiệm về cuộc sống.

Em là nữ, 24 tuổi, làm ngành sáng tạo. Từ cấp hai, em đã xa bố mẹ xuống thành phố học, hiện làm việc trong Nam (em là người Bắc). Tính em nhút nhát và ngại giao tiếp nhưng bù lại khá tự lập và tự lo cho bản thân được. Thu nhập của em trung bình khoảng 30 triệu đồng mỗi tháng, nhà khá giả nên không phải lo nghĩ nhiều về việc phụ giúp gia đình, mỗi tháng em gửi mẹ 10-15 triệu đồng cho mẹ vui.

Em từng trải qua hai mối tình, kết thúc không được êm đẹp lắm, một phần vì cách hành xử khi chia tay của em không được tinh tế, hơi vô tâm và không dứt khoát. Sau hai mối tình này, em rút ra rằng là do mình ít trải nghiệm, không biết được bản thân muốn gì, ngại từ chối và ích kỷ. Một trong những lý do chia tay là em cảm thấy không có sự ngưỡng mộ với họ, có lẽ do lương của họ thấp hơn em nhiều.

Em có suy nghĩ rằng mối tình sau này sẽ tìm hiểu một người ít nhất phải có lương cao hơn mình. Nhưng đàn ông lương trên 30 triệu đồng, em cảm giác họ trưởng thành và khó nói chuyện, vì em thấy mình còn rất trẻ con, ít trải nghiệm về cuộc sống. Em nghĩ mình ế đến 30 tuổi mất. Mọi người cho em lời khuyên nhé.

Hoài Phương

