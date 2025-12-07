Khổ sở vì họ hàng sau khi trúng độc đắc

Thái LanTừng sống vô gia cư và phải ở trọ chật hẹp, ông Suthon bất ngờ trở thành tâm điểm tranh giành phụng dưỡng của họ hàng sau khi trúng số 18 triệu baht (14 tỷ đồng).

Ông Suthon, biệt danh "Chú Jae", 68 tuổi, sống một mình trong căn trọ thuê giá 1.500 baht mỗi tháng tại quận San Pa Tong, tỉnh Chiang Mai. Mưu sinh bằng những việc làm thuê lặt vặt với thu nhập 350 baht mỗi ngày, cuộc đời ông thay đổi hoàn toàn vào ngày 1/12. Ba tờ vé số ông mua đã trúng giải độc đắc, tổng trị giá 18 triệu baht (14 tỷ đồng).

Tin tức lan đi, họ hàng từ khắp nơi đổ xô đến căn trọ chật hẹp. Nhiều người đề nghị đón ông về chăm sóc, nhưng nội bộ gia đình nảy sinh mâu thuẫn do không thống nhất được nơi "tỷ phú mới" sẽ sinh sống.

Không khí thêm căng thẳng khi nhân viên từ hai ngân hàng khác nhau cũng tìm đến tận nơi, thuyết phục ông gửi tiền. Những cuộc tranh cãi nổ ra xem ông nên chọn nhà băng nào. Cuối cùng, Suthon được đưa đến một chi nhánh ở trung tâm thành phố Lamphun để làm thủ tục nhận giải.

Ông Suthon, 68 tuổi, cầm tờ vé số độc đắc, tháng 12/2025. Ảnh: Khaosod

Ông Chaiyavej Boonthima, trưởng thôn Ban Piang, cho biết trước đó văn phòng phúc lợi xã hội Chiang Mai đã duyệt chi 40.000 baht để xây nhà tình thương cho ông Suthon. Tuy nhiên, ngay khi biết tin ông đổi đời, giới chức quyết định chuyển khoản tiền này cho người khác có hoàn cảnh khó khăn hơn.

Cũng theo ông Chaiyavej, chủ nhà trọ hiện tại đã đề nghị bán lại căn nhà ông Suthon đang ở với giá hơn 2 triệu baht. Vị trưởng thôn khuyên ông nên mua lại căn nhà làm tài sản đầu tư cho thuê lâu dài, đồng thời chi tiêu hợp lý để tránh bị lợi dụng.

Nhật Minh (Theo Thethaiger)