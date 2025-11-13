Khổ sở vì bị mạo danh trên mạng, lừa tình nhiều phụ nữ suốt 15 năm

Mỹ15 năm qua, Scott Cole nhận được hàng trăm cuộc gọi từ phụ nữ khắp thế giới kể bị những "bạn trai online" với ảnh đại diện của ông lừa tình và moi tiền.

Đầu năm nay, trên mạng xã hội cùng lúc có 3 người đàn ông dùng chung một ảnh đại diện, đó là: Kevin Ottomar (giám đốc dự án đến từ Florida), Caleb Wilson (cựu sinh viên đại học North Carolina) và Wilson Davis (kỹ sư hàng hải ở Ireland).

Họ có hai điểm chung: không tồn tại trong đời thực, và ảnh đại diện là Scott Cole, 63 tuổi, huấn luyện viên thái cực quyền, yoga và thể hình đến từ Palm Springs, California.

"Sự nghiệp của tôi xoay quanh việc giúp đỡ mọi người, chăm sóc sức khỏe nhưng trên mạng, hình ảnh của tôi bị lợi dụng để làm điều thực sự tồi tệ", ông Cole nói.

Ông Scott Cole cho hay khổ sở vì 15 năm qua ảnh của mình bị kẻ lừa đảo sử dụng cắt ghép tràn lan để đi lừa tiền phụ nữ khắp thế giới. Ảnh: ABC

Từ khoảng năm 2010, hình ảnh của ông vô tình trở thành "tâm điểm" của các vụ lừa đảo ái tình xuyên lục địa. Vô số tài khoản mạo danh trên mạng xã hội được những kẻ lừa đảo tạo ra nhằm mục đích "đào mỏ" phụ nữ nhẹ dạ.

"Những phụ nữ đó bị lừa bằng hình ảnh của tôi, rồi bị moi tiền, thật kinh khủng và hèn hạ", Cole nói.

Các tài khoản giả mạo sử dụng tên giả hoặc tên thật của Cole cùng với ảnh của ông đã xuất hiện trên các nền tảng như Facebook, Instagram, TikTok và LinkedIn. Ông là một trong số hàng ngàn người Mỹ bị ảnh hưởng bởi các vụ lừa đảo tình cảm trực tuyến. Theo báo cáo của FBI, chiêu trò này đã thiệt hại hơn 50 tỷ USD từ năm 2020 đến năm 2024.

"Đôi khi tôi chỉ cần Google tên mình hoặc vào Facebook và Instagram, nhập tên là tìm thấy toàn ảnh giả", Cole kể và tự hỏi "sao chuyện này lại xảy ra".

Những ảo mộng tình yêu

Vào tháng 3, cách ông gần 6.000 dặm, gần thành phố Kassel của Đức, Jennifer Liese đang xem tài khoản LinkedIn của mình thì thấy tin nhắn trực tiếp từ người đàn ông Mỹ tự xưng là Kevin Ottomar.

"Chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ. Em khỏe không?", tin nhắn viết.

Kẻ tự xưng Kevin Ottomar dùng ảnh của ông Scott Cole đi lừa đảo một phụ nữ Đức. Ảnh: ABC

Tin nhắn bất ngờ này cuối cùng đã dẫn đến mối tình online giữa Liese và người đàn ông mà cô nghĩ là "Ottomar" - kẻ đang sử dụng ảnh của Cole.

"Lúc đầu tôi cũng hơi nghi ngờ. Nhưng hồ sơ của anh ấy rất rộng và chân thực", Liese nói.

Liese và "Ottomar" tiếp tục giao tiếp trên nền tảng nhắn tin khác. "Ottomar" nói làm việc trong ngành xây dựng và đam mê nghệ thuật, thậm chí còn gửi cho Liese những bức tranh nói do mình vẽ. Liese luôn nghĩ người tâm tình với mình và người trong ảnh là một.

Cuối cùng, sau nhiều tháng liên lạc mà không đề cập đến tiền, một ngày nọ "Ottomar" nói có vấn đề với hai máy xây dựng tại công trường và do vấn đề tín hiệu nên anh không thể liên lạc với nhà cung cấp để lấy thiết bị mới.

"Ottomar" đề nghị Liese chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của mình để trang trải chi phí mua máy móc mới. Khi các đòi hỏi tài chính từ bạn trai tăng lên, Liese nhận ra "có mùi lừa đảo".

Sau thời gian xây dựng niềm tin, những kẻ lừa tình bắt đầu lừa tiền. Ảnh: ABC

Cô đã tìm kiếm ngược lại những bức ảnh mà cô nghĩ là của "Ottomar" trên mạng, nhưng phát hiện ra đó là ảnh của Cole. Thất vọng vì bị phản bội, Liese nhanh chóng nghĩ phải liên lạc với chính chủ của những bức ảnh bị lợi dụng để lừa tình.

Liese do đó đã liên lạc với Scott Cole và không phải là người duy nhất làm vậy. Trong hơn một thập kỷ qua, ông đã nghe hàng trăm phụ nữ ở khắp các quốc gia, liên lạc với mình để nói về điều tương tự.

'Không thấy hồi kết'

Cole cho biết đã làm mọi cách có thể để chấm dứt tình trạng sử dụng ảnh của mình một cách gian lận, nhưng đây thực sự là cuộc chiến không thể thắng được.

Trong nhiều năm qua, ông đã báo cáo nhiều tài khoản giả mạo lên Facebook và đôi khi các tài khoản này bị xóa, nhưng các hồ sơ tương tự vẫn tiếp tục được tạo ra.

Trên Tik Tok, thậm chí có 4 tài khoản cùng mang tên Scott Cole, có tích xanh, đều dùng ảnh của ông, nhưng không cái nào của chính chủ.

Scott Cole chỉ ra một trang cá nhân trên Facebook sử dụng tên "Davis Wilson" cùng với những bức ảnh thật của ông. Ảnh: ABC

Đại diện Tik Tok cho hay khi phát hiện loại nội dung vi phạm này sẽ xóa ngay, trên thực tế đã "chủ động xóa khoảng 94% trước khi chúng bị báo cáo".

Liese cho biết đã liên hệ với Trung tâm khiếu nại tội phạm Internet của FBI và cơ quan thực thi pháp luật ở Đức để báo cáo vụ lừa đảo, nhưng chỉ nhận được phản hồi từ cảnh sát Đức.

Theo Liese, cơ quan thực thi pháp luật của Đức nói cô có thể nộp báo cáo, nhưng khả năng họ có thể tìm ra những kẻ lừa đảo là rất thấp.

Cole cho biết đã nộp hai báo cáo lên FBI, nhưng cũng chưa nhận được phản hồi. Trên trang web của mình, FBI cho biết rất coi trọng các khiếu nại nhưng không thể phản hồi trực tiếp mọi đơn khiếu nại "do số lượng lớn".

"Tôi nghĩ một lý do khiến họ không phản hồi là vì tình trạng này quá phổ biến, không chỉ với ảnh của tôi mà còn với cả những người khác nữa", ông Cole nói và mong công nghệ có thể bắt kịp và giúp ngăn chặn tình trạng này.

Hải Thư (Theo ABC)