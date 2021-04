Kho ma tuý 'lạ' ở Sài Gòn

Ập vào căn nhà ở quận 11, cảnh sát phát hiện 49 bánh heroin, nhiều túi hàng đá, đặc biệt là 1.000 lọ ma túy dạng nước và 5.000 gói dạng bột... tổng trọng lượng gần 40 kg.

Bắt gần 40kg ma túy Cảnh sát phát hiện 40 kg ma túy giấu trong nhà kho ở Sài Gòn. Video: Nguyễn Điệp.

Đường dây mua bán tuý này do Phan Thị Thanh Nhàn cầm đầu, vừa bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (C04, Bộ Công an) phối hợp PC04 Công an TP HCM bắt.

Theo thành viên Ban chuyên án, 1.000 chai ma túy có tên "nước biển", 5.000 gói dạng bột đóng bao bì "trà ô long", "đông trùng"... không phải là ma tuý mới. "Do dân chơi có tâm lý thích hàng lạ nên các băng tội phạm đã pha trộn nhiều loại ma túy tổng hợp với nhau, điều chế thành dạng nước hoặc bột... bán ra thị trường".

Ma tuý dạng nước bị cảnh sát thu giữ. Ảnh: Nhật Vy.

Trước đó, cảnh sát bắt quả tang Diệp Trọng Hiếu (33 tuổi) và Tăng Minh Trí (35 tuổi) đang mua bán ma túy, thu giữ một lượng lớn chất cấm. Xác định đường dây này do Nhàn, 31 tuổi, điều hành, cảnh sát đã ập vào một khách sạn tại quận 10 bắt giữ.

Nhàn được cho là thừa nhận hành vi. Đường dây này khi giao ma tuý cho các "đại lý" thường giấu trong thú nhồi bông, hay các túi thực phẩm.

Khám xét nhà kho trên đường Lạc Long Quân, quận 11, cảnh sát tìm được tổng cộng gần 40 kg ma túy.

Các loại ma tuý dạng bột nguỵ trang trong túi trà, túi lọc. Ảnh: Nhật Vy.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Quốc Thắng