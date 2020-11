Kho ma túy gần biên giới An Giang

Mở rộng điều tra khi bắt được người đàn ông cùng 10 kg ma túy, lực lượng chức năng kiểm tra kho hàng ở thị trấn Tịnh Biên tìm thấy 20,8 kg Cocain và Mocphin.

Bộ đội biên phòng, lực lượng hải quan cùng Công an tỉnh An Giang bất ngờ kiểm tra kho hàng do Võ Thị Ngọc Mai (38 tuổi) quản lý, tối 26/11. Trong thùng carton (loại đựng nguyên liệu dược phẩm) có hai túi nylon chứa 20,8 kg ma tuý Cocain và Mocphin.

Động thái này được đưa ra sau vài giờ nhà chức trách bắt quả tang Trần Văn Uổl, 60 tuổi, mang thùng carton có hơn 10 kg Ketamin qua khu vực cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên.

Cảnh sát kiểm tra số ma tuý bị bắt giữ ngày 26/11. Ảnh: An Phú.

Khai với cơ quan điều tra, Võ Thị Ngọc Mai cho biết làm thuê cho người phụ nữ tên Sậy ở Campuchia. Sáng cùng ngày, chị ta được báo là sẽ có xe tải của bà chủ vào cửa khẩu Việt Nam để nhận hàng hóa.

Khi xe đến, một người làm thuê khác của bà Sậy (đi theo xe) nói "có hai thùng hàng không đúng mẫu" nên gửi lại kho. Buổi trưa, Trần Văn Uổl đến lấy một thùng mang đi, thùng còn lại bị cảnh sát phát hiện.

Lực lượng chức năng đang kiểm tra toàn bộ xe tải và các kho hàng gần khu vực biên giới, mở rộng điều tra vụ án.

An Phú