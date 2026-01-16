Đề xuất làm kho khí thiên nhiên hóa lỏng gần 4.000 tỷ đồng ở Dung Quất

Quảng NgãiChủ kho cảng LNG Cái Mép muốn làm cảng, trạm và kho 3.769 tỷ đồng ở Dung Quất, để sản xuất kinh doanh khí và điện, hơi nước.

Tại cuộc họp với UBND Quảng Ngãi chiều 15/11, Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất cho biết dự án dự kiến triển khai ở Khu công nghiệp phía đông, thuộc xã Vạn Tường, diện tích 19 ha, công suất khoảng 1,2 triệu tấn LNG (khí thiên nhiên hóa lỏng) mỗi năm, gồm giai đoạn cấp khí nhanh với công suất 0,5 triệu tấn LNG một năm và giai đoạn 1 bổ sung thêm khoảng 0,7 triệu tấn LNG mỗi năm.

Dự án do công ty Cổ phần Năng lượng Vạn Tường (đơn vị do công ty Hải Linh thành lập) đề xuất với tổng vốn đầu tư kho khoảng 3.769 tỷ đồng, thời gian hoạt động 50 năm kể từ ngày được Nhà nước giao, cho thuê đất.

Một góc Khu kinh tế Dung Quất ở Quảng Ngãi. Ảnh: Phạm Linh

Trước dự án này, công ty Hải Linh hồi tháng 8/2025 đã khánh thành Kho cảng LNG Cái Mép ở TP HCM. Cùng thời điểm, nhà đầu tư đã khảo sát, tìm hiểu và thành lập công ty tại Quảng Ngãi để thuận lợi làm các thủ tục đầu tư.

Dự kiến, công ty này sẽ đầu tư tuyến ống dẫn khí từ cảng vào kho chứa và từ kho chứa đến các hộ tiêu thụ, nhằm cung ứng nguồn nhiên liệu sạch, an toàn, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và đáp ứng nhu cầu khí LNG cho các dự án ở Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi.

Ngoài khí thiên nhiên và khí hóa lỏng, nhà đầu tư sẽ dùng khí LNG sản xuất điện thương mại và hơi nước (dùng trong sản xuất công nghiệp).

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển cho biết doanh nghiệp đề xuất dự án cảng, trạm và kho LNG Dung Quất phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh. Ông giao Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tích cực hướng dẫn, hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư; tạo điều kiện để sớm hoàn thiện các thủ tục cần thiết, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo của dự án theo quy định.

LNG (khí thiên nhiên hóa lỏng) được xem là hạ tầng quan trọng trong bảo đảm an ninh năng lượng. Các kho LNG tiếp nhận, lưu trữ và tái hóa khí để cung cấp cho nhà máy điện và khu công nghiệp, đồng thời giúp điều tiết cung - cầu năng lượng trong các giai đoạn cao điểm.

LNG là khí thiên nhiên được làm lạnh sâu để hóa lỏng, giúp dễ vận chuyển và lưu trữ. Khi sử dụng, LNG được tái hóa khí để phát điện và phục vụ sản xuất công nghiệp. Đây là nhiên liệu sạch hơn than, dầu, giúp giảm ô nhiễm và bảo đảm an ninh năng lượng.

Hiện Việt Nam đã đưa vào vận hành một số kho LNG như kho Thị Vải và LNG Cái Mép. Tại Quảng Ngãi, một số nhà máy có nhu cầu khí LNG. Từ năm 2023, nhà máy lọc dầu Dung Quất đã chuyển đổi sang LNG làm nhiên liệu đốt cho sản xuất, nhằm thay thế dần LPG (khí dầu mỏ hóa lỏng) và FO (dầu).

Phạm Linh