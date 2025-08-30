Có tất cả nhưng 38 tuổi vẫn chưa lấy được chồng

Xinh đẹp, biết hai ngoại ngữ, thu nhập cao, nhà riêng, siêu xe... tôi vẫn không có nổi người đàn ông để nói lời yêu thương.

Tôi vẫn chưa thể cảm nhận được những nâng niu, yêu chiều của tình yêu trai gái. Thực lòng mà nói, không phải tôi không rung động, không phải là không có những "vệ tinh" xung quanh, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn tiếp cận, tôi đều buồn bã hát câu: "Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ". Từ khi còn học cấp III, tôi đã ý thức được mình xinh đẹp. Không chỉ có nhan sắc, tôi còn được sinh ra trong một gia đình khá nổi tiếng về sự giàu có và quyền lực, bố mẹ là chủ một doanh nghiệp vàng bạc lớn của thành phố. Dù đúng là tiểu thư trâm anh thế phiệt nhưng tôi không cho phép mình chỉ có ngoại hình mà không có kiến thức. Tôi lao vào học với suy nghĩ trở thành người phụ nữ tài sắc vẹn toàn.

Tốt nghiệp cấp III, tôi sang Anh du học, 5 năm ở xứ sở sương mù, tôi chỉ học và học, rất ít khi ngó nghiêng tới những hoạt động ngoại khóa hay giao lưu của các du học sinh bên đó. Khi mục tiêu "công danh sự nghiệp" đã hoàn thành, tôi bắt đầu để ý đến việc kết bạn để tìm chồng cho mình. Sau khi nhận ra tín hiệu bật đèn xanh từ tôi, khá nhiều vệ tinh đã quây vào, bày tỏ tình cảm và chứng tỏ sự xứng đáng, môn đăng hộ đối để trở thành ý trung nhân của tôi. Tôi cũng mở lòng tiếp nhận tình cảm của nhiều người đàn ông, cho họ cơ hội tiến gần đến mục tiêu nhưng phải nói thật lòng là chỉ vài bữa đã thấy chán với họ.

Tôi đọc được suy nghĩ nơi họ khi họ đến tán tỉnh tôi, cái kết tất yếu là "đường ai nấy đi". Người được hình thức thì gia thế lại không xứng đôi vừa lứa với tôi. Người có sự nghiệp thì lại già, béo lùn, xấu xí. Người nói chuyện với tôi "ngang tầm" thì sau thời gian quen biết tôi lại phát hiện anh ta cực kỳ gia trưởng, cần một người vợ đứng sau chồng chứ không chấp nhận một người vợ độc lập tự chủ.

Cũng có người tôi cảm thấy nói chuyện rất hợp, rất biết đón ý và chiều chuộng tôi, nhưng sau những ngày tháng yêu đương mặn nồng lại hóa ra là người đào mỏ. Anh ta chẳng yêu thương như những lời anh ta ngày ngày rót vào tai tôi, chỉ nhắm vào khối tài sản của bố mẹ tôi, nhắm vào số hồi môn mà tôi đang có và sẽ mang theo về nhà chồng khi cưới. Buồn, thất vọng, tôi càng cảnh giác hơn với đàn ông và càng để ý kỹ hơn những người có ý định tán tỉnh. Bạn bè hết đứa này đến đứa kia lập gia đình, mỗi lần cầm tấm thiệp mời cưới của bạn bè, tôi thấy lòng mình chùng xuống.

Không ít lần bạn bè nửa đùa nửa thật nói với tôi rằng hãy bớt tỉnh táo, bớt lý trí và bớt đa nghi đi, nhún xuống chút mà kiếm chồng. Rồi mỗi tuổi nó đuổi xuân đi, trong khi bạn bè hầu hết đã chồng con đề huề, tôi vẫn thui thủi một mình. Cao chẳng tới, thấp không xong, trong mắt mọi người, tôi là phụ nữ xinh đẹp, thành đạt. Riêng tôi, mỗi khi màn đêm buông xuống, lại vật vã đối diện với nỗi cô đơn bủa vây, lặng lẽ khóc thầm. Mong được các bạn chia sẻ với tôi.

Quỳnh Châu