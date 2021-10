Kho lạnh rộng hàng chục nghìn m2 của AJ Total Việt Nam

Kho lạnh tại Long An được thiết kế một tầng hầm, 2 tầng nổi, cao 52m, sức chứa tới hàng chục nghìn pallets, giúp tiết kiệm diện tích, chi phí.

Công ty Kho lạnh AJ Total Việt Nam (AJ Total Vietnam) đầu tư xây dựng 2 kho lạnh robot. Một kho chứa 31.000 pallets ở khu công nghiệp Long Hậu, Long An, đưa vào hoạt động trong tháng 7/2021 và một kho chứa 23.000 pallet ở Phố Nối, Hưng Yên sẽ hoạt động vào tháng 5/2022.

Kho lạnh AJ Total bên trong khu công nghiệp Long Hậu với công nghệ tiên tiến, hiện đại.

Kho tại khu công nghiệp Long Hậu có tổng diện tích khuôn viên kho lạnh gần 25.600 m2. Riêng khu vực kho dự trữ chiếm gần 10.000 m2, có 5 kho nhỏ, vận hành bằng xe nâng, mỗi kho chứa khoảng 1.200 - 1.400 pallets và một kho vận hành bằng 5 robot cần trục, 10 robot vận chuyển, sức chứa 25.000 pallet, kích thước pallet W 1m x D 1,2m x H 1,55m. Các phòng có kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm, với kho đông là âm 20 độ C và kho mát từ 1 độ C đến 7 độ C. Công suất thiết kế xuất, nhập 200 tấn một giờ. Nhiệt độ và độ ẩm được cài đặt, vận hành và kiểm soát tự động qua máy tính bởi các phần mềm điều khiển chuyên dụng.

Hàng hóa vận chuyển bằng robot.

Kho được đầu tư hệ thống vách ngăn chống cháy, hệ thống chữa cháy tự động, máy phát điện dự phòng, công nghệ làm lạnh khu vực trung chuyển bằng nước muối, hiện đại, chống rò rỉ và an toàn cho người lao động. Việc giao nhận hàng ở kho lạnh AJ Total thuận tiện và an toàn nhờ kho đệm rộng 3.000 m2 với 44 cửa xuất nhập hàng được trang bị hiện đại, camera giám sát, cầu nâng tự động.

Ngoài khu vực nhà kho chính, kho lạnh AJ Total còn có các công trình phụ trợ khác, bao gồm sân bãi rộng hơn 10.000 m2, phòng bao bì, đóng gói 1.000 m2, phòng kiểm hàng, văn phòng kho ngoại quan, khối văn phòng làm việc cho khách hàng, căng tin... Tất cả tạo thành một chu trình khép kín trong chuỗi cung ứng sản phẩm.

Trong thời kỳ giá đất tại các khu công nghiệp tăng cao như hiện nay, việc sử dụng nhà kho cao tầng, với thiết kế một tầng hầm và 2 tầng nổi, cao 52m là một cách tối ưu để cải thiện sức chứa mà không cần tốn thêm đất, chi phí đầu tư ban đầu ở mức hợp lý.

Nhân viên kho lạnh nhập lệnh điều khiển robot xuất nhập hàng.

Trong mùa dịch, nhân viên kho lạnh thực hiện "3 tại chỗ" (sản xuất, ăn uống và nghỉ ngơi tại chỗ) nhằm đáp ứng nhu cầu lưu trữ hàng của siêu thị và các nhà sản xuất, xuất nhập khẩu thực phẩm.



Ngành logistic đang được hưởng lợi từ các hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương đã được ký kết, nhu cầu kho lạnh tăng cao theo kim ngạch xuất - nhập khẩu. Tập đoàn AJ Total Việt Nam tiếp tục nghiên cứu nhu cầu thị trường, đầu tư nhiều kho lạnh tại các khu vực trọng điểm và sẽ trở thành đơn vị cho thuê kho lạnh chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam trong 5 năm tới.

Mai Thương