Kho lạnh 2.000 tỷ đồng trên nền tảng số đi vào hoạt động

Kho lạnh NECS tại Tây Ninh vừa đi vào hoạt động, bổ sung hạ tầng logistics lạnh quy mô lớn cho khu vực Đông Nam Bộ và chuỗi cung ứng nông - thủy sản cả nước.

Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng, được đánh giá là một trong những kho lạnh số có quy mô lớn tại Việt Nam hiện nay. Kho có sức chứa 110.000 pallet, tương đương 70.000-80.000 tấn hàng, tùy chủng loại. Trong đó, khu kho ngoại quan lạnh vận hành trên nền tảng số hiện có quy mô hơn 6.000 pallet.

Theo dữ liệu của Poidata - đơn vị nghiên cứu và cung cấp dữ liệu logistics, đến cuối năm 2025, Việt Nam có hàng trăm cơ sở kho lạnh đang hoạt động, song phần lớn là kho lạnh truyền thống, quy mô vừa và nhỏ, chưa tích hợp mô hình kho ngoại quan vận hành số. Một số dự án như kho lạnh 40.000 pallet tại Bình Dương hay các kho lạnh tự động khác đều có quy mô nhỏ hơn và chưa được ghi nhận là kho ngoại quan số ở quy mô quốc gia (ATAD Steel Structure Corporation).

Trong khi đó, các hệ thống kho lạnh lớn như dự án của Transimex tại Long An hay kho của Hùng Vương với công suất khoảng 60.000 pallet chủ yếu vẫn vận hành theo mô hình kho lạnh thương mại, chưa tích hợp đầy đủ quản lý số hóa ngoại quan.

Bên trong kho lạnh ngoại quan 110.000 pallet lớn nhất Việt Nam. Ảnh: Thi Hà

Ông Nguyễn Hoàng Hải, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Kho lạnh Kỷ Nguyên Mới, cho biết NECS vận hành theo mô hình tự động hóa toàn diện, sử dụng robot, hệ thống giá kệ thông minh và nền tảng quản lý số tích hợp IoT, AI. Toàn bộ quy trình từ đặt chỗ, nhập - xuất hàng, theo dõi tồn kho, kiểm soát nhiệt độ đến truy xuất lô hàng được số hóa. Kho đáp ứng dải nhiệt độ từ -22°C đến +25°C, phục vụ hàng thủy sản, nông sản, thực phẩm chế biến và các mặt hàng yêu cầu kiểm soát lạnh nghiêm ngặt.

Ngoài lưu trữ, kho cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng như phân loại, chia chọn, đóng gói, dán nhãn, kiểm đếm theo đơn hàng, trung chuyển ra cảng và hỗ trợ thủ tục xuất nhập khẩu. Hàng hóa được quản lý trên một nền tảng thống nhất, cho phép theo dõi theo thời gian thực.

Khu kho ngoại quan lạnh số tại NECS là mô hình đầu tiên được Cục Hải quan cấp phép triển khai tại Việt Nam. Theo đó, hàng hóa đưa vào khu ngoại quan chưa phải nộp thuế; doanh nghiệp chỉ thực hiện nghĩa vụ thuế khi xuất hàng ra để chế biến hoặc xuất khẩu.

So với kho lạnh truyền thống, mô hình kho số cho phép xây dựng hệ thống kệ cao tới 20 tầng, đồng thời duy trì ổn định nhiệt độ âm sâu. Việc tự động hóa giúp giảm phụ thuộc vào lao động thủ công và hạn chế rủi ro suy giảm chất lượng trong quá trình lưu trữ.

Ông Huỳnh Văn Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, cho biết địa phương có vị trí chiến lược, là điểm giao thoa giữa Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ, nằm trên hành lang kinh tế Xuyên Á. Việc hình thành kho lạnh quy mô lớn góp phần hoàn thiện hạ tầng logistics và nâng năng lực trung chuyển hàng hóa của tỉnh.

Kho lạnh nằm tại khu vực cửa ngõ kết nối TP HCM, Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, thuận lợi trung chuyển hàng từ vùng nguyên liệu ra các cụm cảng biển phía Nam và phân phối ngược trở lại thị trường nội địa.

Thi Hà