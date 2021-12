Khó khăn ngành logistics container trong năm 2022

Cuộc khảo sát của Container xChange dự báo, hoạt động của ngành logistics container sẽ xấu đi trong năm 2022 do thiếu container và phí vận chuyển tăng cao.

Theo một cuộc khảo sát của Container xChange, 75% ngành logistics container toàn cầu đang cân nhắc lại chiến lược cho năm 2022. Cũng trong khảo sát, 71% người được hỏi cho biết họ sẽ tìm nguồn cung ứng đa dạng, 43% có kế hoạch giữ nhiều hàng tồn kho hơn và 21% cho biết họ thích ký hợp đồng dài hạn với các nhà vận chuyển. Một số người tham gia cũng nghĩ đến việc thuê nhiều nhà cung cấp hơn với giá cạnh tranh và tham gia vào các giao dịch kinh doanh dài hạn.

Covid-19 cùng những biến thể mới sẽ tác động tiêu cực đến logistics container. Ảnh: Transport & Logistics

"Kết quả khảo sát cho thấy ngành này sắp bước vào thời điểm ảm đạm. Những thách thức hàng đầu là vấn đề thiếu container cũng như phí vận chuyển tăng cao. Cho thuê xe một chiều nổi lên như một giải pháp thay thế được tìm kiếm nhiều nhất trong thời gian qua", báo cáo cho biết.

Trong tổng số người được hỏi, 54% dự kiến hiệu quả hoạt động của ngành sẽ không thay đổi trong khi 11% nhận định sẽ xấu đi trong năm 2022. 42% người cho rằng, nguyên nhân chính của việc thiếu container trong năm nay là do các cơ sở vận tải sử dụng container làm hộp chứa hàng, 28% cho là do lỗi tuyến container và 28% khác cho rằng do sự kém hiệu quả trong việc kết nối người bán container với khách hàng tiềm năng. Bên cạnh đó, một lý do khác được đưa ra là do thời gian vận chuyển lâu hơn và tình trạng tắc nghẽn cảng khiến việc vận chuyển container chậm.

Christian Roeloffs, nhà đồng sáng lập và là CEO của Container xChange cho biết: "Chúng tôi nhìn thấy trước tương lai Covid-19 và các biến thể mới tiếp tục làm gián đoạn hoạt động tại cảng và năng lực lao động trong ngành logistics khi bước sang năm 2022. Giá container và giá thuê sẽ đi xuống và có nguy cơ sụp đổ. Nếu nhìn vào nhu cầu hiện tại, chúng ta có thể thấy nhu cầu về container không tăng lên đáng kể".

Ông Roeloffs nói thêm, giá vận chuyển tăng đột biến là do nguồn cung hạn chế. Vị CEO cũng nhấn mạnh trạng thái bình thường sẽ đến sớm hơn dự kiến, có thể vào nửa cuối năm 2022.

Theo các chuyên gia, năm 2021 là một năm nổi bật của ngành vận tải biển. Thu nhập và lợi nhuận đáng kinh ngạc của các công ty vận tải đường biển đã vượt qua lợi nhuận toàn ngành trong cả thập kỷ qua. Đây cũng là năm cho thấy các chủ hàng hóa sẵn sàng trả giá cao hơn cho việc vận chuyển.

Những khoản thu nhập và lợi nhuận đó sẽ cần phải chứng minh nó có thể được sử dụng để cải thiện chất lượng dịch vụ toàn ngành. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp ngoài đầu tư vào container nhiều hơn, cần đầu tư vào cơ sở hạ tầng ven biển, giao thông nội địa, thúc đẩy sự hợp tác giữa các ngành để xây dựng khả năng phục hồi cho ngành logistics container.

Cuộc khảo sát trên gồm 800 công ty logistics container trên toàn cầu: Các hãng tàu, thương nhân container, công ty giao nhận hàng hóa, các hãng vận tải thông thường, chủ hàng hóa và các công ty thu mua.

Thanh Thư (theo Transport & Logistics)