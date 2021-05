Khó hiểu chuyện có con của vợ chồng tôi

Tôi 31 tuổi, làm văn phòng, có con gái 8 tuổi, 5 năm trước chồng mất vì bệnh. Cuối năm 2019, tôi quen người mới vài tháng và tiến tới hôn nhân.

Chồng hiện tại từng trải qua hai đời vợ, không con cái gì. Thời gian anh từng trải qua hai cuộc hôn nhân là 10 năm, tôi nghe gia đình anh nói do không có con cái nên trục trặc dẫn tới chia tay, nhà chồng có mình anh là con trai. Chị vợ thứ nhất do trẻ con nên cãi vã bỏ về nhà đẻ. Chị thứ hai đi khám thì do trứng yếu hay gì đó. Anh đi khám các bệnh viện trong thành phố cho đến Hà Nội cũng đều có kết quả bình thường. Nói chung chuyện quá khứ của chồng tôi cũng không hỏi nhiều.

Vợ chồng tôi sống chung được năm rưỡi rồi mà chưa có con dù không dùng biện pháp an toàn nào. Chúng tôi đi khám đều bình thường. Vợ chồng quyết định làm IUI, bơm tinh trùng tháng trước nhưng cũng thất bại. Tháng này chúng tôi lại chuẩn bị cho phương án khác. Tôi không hiểu vì sao chuyện có con lại khó đến vậy. Xin nói thêm anh có bệnh đau thắt lưng, làm việc nhẹ cũng bị đau, đi làm về anh phải nằm hoặc dán cao mới dễ chịu, anh bị từ chục năm trước rồi. Anh đi khám, bác sĩ bảo không ảnh hưởng gì đến chuyện con cái. Tôi hỏi anh từng bị bệnh gì không, anh bảo lúc nhỏ bị cái hạch ở cổ và tiêm khỏi rồi. Có lẽ nào việc khó có con là do tôi?

Nhung

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc