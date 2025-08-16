Bên trong trung tâm hoàn thiện đơn hàng của công ty Ocado tại Luton (Anh), điều gây ấn tượng đầu tiên là sự yên tĩnh, chỉ có tiếng ù ù nhỏ của thiết bị điện tử.

Nhà kho không có âm thanh máy móc va chạm, động cơ chạy ầm ầm hay tiếng nói chuyện của công nhân. The Verge nhận định, với không gian công nghiệp, sự yên tĩnh có vẻ bất thường, nhưng lại dần trở nên phổ biến khi số lượng robot đông hơn con người.

Ocado, thành lập năm 2000, chuyên xử lý và giao đơn hàng tạp hóa online. Công ty không chỉ hoạt động tại Anh mà còn làm với đối tác châu Âu, Mỹ, Canada, châu Á. Kinh doanh tạp hóa có biên lợi nhuận thấp, đặc biệt với đơn hàng online do bên bán phải gánh thêm phần lựa hàng, đóng gói, vận chuyển... Vì vậy, Ocado chọn tập trung vào tự động hóa để giảm chi phí.

Kho hàng vắng tiếng trò chuyện nhờ tự động hóa Robot vận hành tự động trong kho hàng của Ocado. Video: Ocado

Điểm nhấn của hệ thống tự động là The Grid - mạng lưới thanh ray trải rộng ở tầng trên cùng, nơi hàng trăm robot hình hộp di chuyển nhanh và chính xác dưới sự điều khiển của máy tính trung tâm, vận chuyển khay hàng đến nơi cần thiết.

Kho hàng có rất ít người giám sát hoặc làm cùng robot, thậm chí việc hỗ trợ kỹ thuật cũng được một đội ngũ ở Bulgaria thực hiện từ xa. Robot đôi khi gặp trục trặc, đèn LED xanh lá chuyển sang nhấp nháy màu cam để báo hiệu. Nó tự động dừng lại và đợi khôi phục, có thể chỉ mất 30 giây, rồi tiếp tục hoạt động không cần con người trực tiếp đến xử lý.

Vài năm trước, kho của Ocado chỉ dùng robot vận chuyển khay hàng. Công đoạn đóng gói do con người thực hiện: Hàng được đưa đến trước mặt công nhân, màn hình hiển thị số lượng và cách đóng gói, công nhân hoàn thành nhiệm vụ trong vài giây. Tuy nhiên, Ocado đang triển khai cánh tay robot OGRP mới, trang bị giác hút và camera để nhặt hàng và đóng gói. Tính đến tháng 8, kho hàng Luton có 65 cánh tay như vậy phối hợp làm việc với 500 robot vận chuyển.

Năm ngoái, OGRP đóng gói hơn 30 triệu đơn hàng trong khi có chưa đến 100 cánh tay robot. Công ty dự kiến lắp đặt gần 500 cánh tay robot đến cuối năm nay. Phó Giám đốc điều hành James Matthews cho biết, hiện robot có thể đóng gói 40% lượng hàng tạp hóa. Công ty muốn nâng lên 80%, một phần nhờ bổ sung các đầu gắp mới ngoài giác hút hiện tại, bao gồm kẹp song song đến kẹp mềm giống tay người. Matthews dự kiến công ty đạt được mục tiêu trong 2-3 năm tới. Họ không hướng đến tự động hóa 100% do một số sản phẩm khó xử lý hiệu quả bằng robot.

Matthews cho biết Ocado đang ứng dụng robot một cách thận trọng và tăng dần theo thời gian. "Chúng tôi cố ý hạn chế vì muốn tiếp tục cung cấp dịch vụ tốt cho mọi người, chứ không phải kem sữa trứng nát bấy trong gói hàng, hoặc tệ hơn là một món đồ được đặt lên thanh ray và bánh xe robot cán qua, dẫn đến sự cố", ông giải thích với BBC.

Ngoài đóng gói, Ocado cũng nghiên cứu robot dỡ hàng, đặt hàng vào khay của The Grid, chất kệ hàng nặng lên xe tải. Tuy nhiên, công ty sử dụng tài xế thay vì xe tự lái, vì đây là khâu tiếp xúc trực tiếp với khách hàng và công ty không muốn khách phải tự dỡ hàng trên xe.

Theo The Verge, trí tuệ nhân tạo đang giúp hiện thực hóa những điều từng được coi là "bất khả thi". Ví dụ, 8 năm trước, nguyên mẫu cánh tay OGRP chật vật xử lý túi cam, thường xuyên nhấc trượt hoặc làm nát. Nhưng AI hiện giúp robot biết chính xác vị trí gắn giác hút để nhấc cả túi cam lên dễ dàng.

Ocado không phải công ty duy nhất đầu tư vào công nghệ tự động hóa. Các kho hàng của chuỗi siêu thị Asda (Anh) sử dụng hệ thống tự động hóa của Swisslog (Thụy Sĩ) và AutoStore (Thụy Điển). Tại Mỹ, Walmart tự động hóa một số phần trong chuỗi cung ứng nhờ robot của Symbotic.

Cuối tháng 6, Amazon thông báo số lượng robot hoạt động trong các kho chạm mốc một triệu. Robot thứ một triệu được triển khai tại một trung tâm hoàn thành đơn hàng ở Nhật Bản thuộc mạng lưới toàn cầu gồm hơn 300 cơ sở của Amazon. Công ty thương mại điện tử này bắt đầu ứng dụng robot 13 năm trước. Hiện tại, các kho hàng luôn nhộn nhịp với những cánh tay kim loại lấy hàng từ kệ và robot gắn bánh xe chạy khắp sàn để vận chuyển hàng hóa.

Thu Thảo tổng hợp