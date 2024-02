Kho hàng 700 m2 trên đất quốc phòng cháy dữ dội

Hải PhòngNhà kho 700 m2 trên đất quốc phòng ở xã An Hồng, huyện An Dương cháy dữ dội, lực lượng chức năng huy động robot và nhiều xe cứu hỏa đến hiện trường.

Đám cháy bùng phát khoảng 20h ngày 22/2, lửa lan nhanh dữ dội, sáng rực cả một vùng. Cột khói đen bốc cao hàng trăm mét, kèm nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ khu vực bị cháy.

Video cháy kho Kho hàng rộng 700 m2 bùng cháy dữ dội tối 22/2. Video: Lê Tân

Nhận được tin báo, Công an TP Hải Phòng điều động 15 xe cứu hoả, robot chữa cháy TAF 35 cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Khu vực cháy có nhiều kho chứa hàng rộng hàng nghìn m2, thuộc quản lý của Ban Chỉ huy quân sự quận Hồng Bàng. Kho hàng cháy rộng 700 m2, kết cấu khung thép, mái tôn, chứa nhiều đồ nhựa và các vật dụng dễ cháy khác.

Lửa lan nhanh dữ dội, cột khói bốc cao có thể nhìn thấy từ xa hàng km. Ảnh: Lê Tân

Toàn bộ nhà kho đổ sập, lực lượng PCCC và cứu nạn cứu hộ phải huy động 3 máy xúc để dọn đường cho robot chữa cháy tiến sâu vào bên trong dập lửa.

Robot TAF 35 do công ty của Đức chế tạo, tầm phun 80 m, được vận hành từ xa trong bán kính 300 m để đảm bảo an toàn cho lực lượng chữa cháy. Phương tiện này mới được trang bị cho Công an Hải Phòng năm ngoái và sử dụng trong những vụ cháy phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ, khó tiếp cận hiện trường.

Robot chữa cháy trị giá hàng tỷ đồng được huy động đến hiện trường dập lửa. Ảnh: Lê Tân

Đến 11h20, đám cháy được dập tắt. Có mặt ở hiện trường, ông Lê Văn Cường, Phó chủ tịch UBND huyện An Dương cho biết chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Nguyên nhân cháy đang được điều tra làm rõ.

Lê Tân