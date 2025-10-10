Kho dược ở ngoại thành Hà Nội bốc cháy sau tiếng nổ lớn

Sau tiếng nổ lớn gây rung chuyển mặt đất, kho dược ở xã Phú Nghĩa bốc cháy ngùn ngụt, hàng chục công nhân tháo chạy ra ngoài, trưa 10/10.

Khoảng 11h, tiếng nổ lớn phát ra từ nhà kho chứa sản phẩm dược của Công ty TNHH XNK Thủ công mỹ nghệ Minh Long, tại thôn Nghĩa Hảo, xã Phú Nghĩa.

Một nhân viên làm việc tại văn phòng công ty Minh Long cho biết nghe tiếng nổ, chỉ kịp hò nhau tháo chạy, không kịp mang theo đồ đạc gì, khi ra đến sân thì khói đen đã bốc nghi ngút. Người dân sống cách hiện trường 20-30 m cảm nhận đồ vật xung quanh rung lên.

Lửa bốc lên bên trong nhà kho ở xã Phú Nghĩa, trưa 10/10. Ảnh: Gia Chính

Hai người trong nhà xưởng có dấu hiệu ngạt khói được đưa đi cấp cứu. Trường THCS Phú Nghĩa cách hiện trường khoảng 50 m đã cho học sinh nghỉ sớm khoảng 15 phút, thầy cô hướng dẫn học sinh đi vòng qua hiện trường vụ cháy để đảm bảo an toàn.

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn khu vực 28 và 4 đã huy động 6 xe chữa cháy, hai xe bồn chứa nước của đơn vị môi trường cùng hàng chục chiến sĩ tới dập lửa.

Đến 11h30, ngọn lửa cơ bản được khống chế, máy múc đi theo lối cổng chính phá mặt trước nhà kho để lực lượng cứu hỏa phun nước vào trong. Cảnh sát phòng cháy mặc đồ bảo hộ, đeo bình dưỡng khí tiếp cận trong kho.

Khu nhà kho một tầng dựng bằng tôn gồm nhiều kho chứa sản phẩm dược, xung quanh là các nhà xưởng mây tre đan và nhà dân.

6 xe cứu hỏa, ba xe cứu thương được điều đến hiện trường. Ảnh: Gia Chính

Gia Chính