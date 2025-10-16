Khó có con sau 15 năm hút thuốc lá

TP HCMAnh Hùng, 36 tuổi, kết hôn 3 năm, phấn đấu có con bằng nhiều cách nhưng chưa thành công, bác sĩ phát hiện tinh trùng yếu và ít do hút thuốc nhiều năm.

Theo TS.BS.CK2 Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men's Health, kết quả kiểm tra tinh dịch đồ của anh Hùng cho thấy mật độ 12 triệu/mL (WHO ≥15 triệu/mL), di động tiến tới 28% (đánh giá là kém khi tỷ lệ tinh trùng di động tiến tới < 32%), phù hợp chẩn đoán thiểu - nhược tinh. Nguyên nhân là anh hút thuốc lá 15 năm và làm việc trong môi trường nóng.

Bác sĩ chỉ định ngừng thuốc lá, tránh tắm nước nóng, bổ sung các vitamin, vi chất (kẽm, selen...) và duy trì quan hệ 2-3 ngày/lần, bắt đầu từ 2 ngày trước thời điểm rụng trứng của vợ (xác định bằng que thử LH và quan sát chất nhầy cổ tử cung).

Sau 4 tháng, tinh dịch đồ cải thiện rõ rệt với mật độ 22 triệu/mL, di động tiến tới 45%. Vợ anh mang thai tự nhiên vào tháng thứ 5.

Nam giới hút thuốc lá có tỷ lệ tinh trùng di động thấp hơn 16% và hình dạng bất thường cao hơn 23% so với người không hút. Ảnh: Linh Đặng

Theo bác sĩ Duy, ở nam giới, việc duy trì chất lượng tinh trùng là yếu tố then chốt để tăng khả năng thụ thai. Nhiệt độ bìu tăng quá mức do ngồi lâu, mặc quần bó hoặc tắm nước nóng đều có thể làm giảm khả năng sinh tinh.

Nam giới nên quan hệ đều đặn 2-3 ngày/lần trong thời gian cửa sổ vàng (khoảng thời gian khoảng 5-6 ngày trong chu kỳ kinh nguyệt của người nữ, kết thúc vào ngày rụng trứng). Bổ sung các vi chất như kẽm, vitamin C, E, acid folic, omega-3, đồng thời tránh thuốc lá, rượu bia và môi trường có hóa chất độc hại. Theo nghiên cứu công bố trên Fertility and Sterility, nam giới hút thuốc lá có tỉ lệ tinh trùng di động thấp hơn 16% và hình dạng bất thường cao hơn 23% so với người không hút.

Nam giới cần duy trì chất lượng tinh trùng bằng lối sống lành mạnh, trong khi nữ giới phải đảm bảo sự ổn định của chu kỳ và sức khỏe toàn diện. Khi hai yếu tố này kết hợp cùng việc xác định chính xác thời điểm vàng, cơ hội mang thai sẽ được nâng cao rõ rệt mà không cần đến các phương pháp hỗ trợ sinh sản phức tạp.

Bác sĩ khuyến cáo các cặp đôi trước khi lập gia đình nên kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân. Nếu có bất thường về sinh sản, nên điều trị càng sớm càng tốt, bởi "thời gian là yếu tố rất quan trọng". Sau tuổi 30, khả năng sinh sản sẽ giảm dần. Kết quả điều trị phụ thuộc rất lớn vào tuổi của người phụ nữ. Điều trị sớm, hiệu quả sẽ tốt hơn, tăng cơ hội có những đứa con khỏe mạnh.

Mỹ Ý