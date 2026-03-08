Khó chịu vì mạng xã hội của vợ cũ bạn trai vẫn để ảnh tình cảm ngày xưa

Anh có con riêng 4 tuổi và luôn hứa sau này nếu lấy tôi, tôi và con chung sẽ luôn là ưu tiên của anh.

Tôi và anh quen nhau được 5 tháng. Anh là người trưởng thành, yêu thương tôi thật lòng. Tôi sợ sau này không gặp được ai yêu thương, quan tâm mình như anh. Tôi là nữ, 21 tuổi, đang học sư phạm ở Hà Nội. Hai bên họ hàng và bố mẹ tôi đều tin tưởng và mong đợi sự thành công, hạnh phúc cho tôi.

Cụ thể về hoàn cảnh gia đình tôi: tôi là con gái út trong gia đình có bố mẹ đều có hai anh con riêng. Giờ bố mẹ và tôi sống chung và hạnh phúc, tuy nhiên mối quan hệ của tôi với các anh trai không được tốt. Từ nhỏ tôi đã thiệt thòi và cảm thấy buồn khi không chia sẻ được sự thiệt thòi đó cho cả bố mẹ và các anh vì tôi biết họ đều tổn thương. Nhưng khi tôi gặp anh, mọi điều tôi đều chia sẻ và cảm thấy rất bình yên bên nhau.

Anh 36 tuổi, là người gốc Bắc, đã được bố để lại cho 3 mảnh đất và nhà. Mẹ anh ngoài 60 tuổi. Anh vào Nam lập nghiệp, có vợ cũ cùng con riêng trong Nam. Theo lời kể của anh, hai người đến với nhau vì lỡ mang bầu. Anh là người đạo đức, tử tế nên chịu trách nhiệm và làm đám cưới. Cưới về xảy ra lục đục gia đình, rồi vợ anh ngoại tình. Ra tòa, anh giành được quyền nuôi con hoàn toàn.

Anh kinh doanh chủ yếu ở trong Nam nên mỗi tháng anh vào Nam xử lý công việc khoảng một hai tuần. Anh có con riêng 4 tuổi. Anh luôn hứa sau này nếu lấy tôi, tôi và con chung sẽ luôn là ưu tiên của anh. Anh chỉ coi con riêng là phần trách nhiệm ngang với công việc, sự nghiệp. Dù thế nào anh cũng sẽ giải quyết nên tôi cảm thấy khá an toàn về cảm xúc.

Tài khoản mạng xã hội của vợ cũ vẫn còn ảnh của anh và gia đình cũ, ảnh riêng hai người. Anh còn tạo ra một page Facebook dành cho con riêng của anh. Đây là những thứ tôi đều không chịu được. Nếu xác định lấy anh, anh sẽ xử lý hết chúng. Nhưng nếu không lấy, tôi cũng không dám đòi hỏi anh để rồi làm đảo lộn cuộc sống của anh.

Tôi nên làm thế nào đây? Tôi mong xin lời khuyên từ những gia đình có vợ hoặc chồng đi bước nữa. Đồng thời, tôi vẫn chưa tưởng tượng được sau này nếu lấy một người như thế, mình sẽ phải chịu những điều gì về mặt tình cảm, tài chính?

Diễm Quỳnh