Khó chịu khi vợ thi thoảng cầm điện thoại của tôi

Tôi không có bồ nhưng có những nhóm chat bạn bè cùng giới, nói chuyện tán gẫu vô tư nên cũng không thích người khác đọc.

Vợ chồng tôi kết hôn được 13 năm, tính cả yêu là gần 20 năm. Vợ tôi lương 15 triệu đồng, lương tôi gấp 4 lần. Hàng tháng tôi dành lại 6 triệu đồng để tiêu và đổ xăng, còn lại đưa cho vợ giữ. Vợ tôi là người biết vun vén nhưng đôi khi tôi thấy hơi bị khó chịu về việc kiểm soát điện thoại. Tôi không bao giờ động vào điện thoại của vợ nhưng thi thoảng vợ cầm điện thoại của tôi. Điện thoại tôi để mật khẩu (để con không cầm chơi game) nhưng vợ cũng biết. Quan điểm của tôi, điện thoại là đồ cá nhân, người khác không nên tò mò xem, điều đó thể hiện sự mất lịch sự.

Tôi không có bồ nhưng có những nhóm chat bạn bè cùng giới, nói chuyện tán gẫu vô tư với nhau nên cũng không thích người khác đọc, rồi nhóm công việc nữa. Tôi không biết mình có sai không nhưng khuyên các chị em một điều: Hãy sống cho chính mình, đừng nên kiểm soát chồng vì không ai sở hữu ai cả, mỗi người là một cá thể độc lập. Nếu tôi mà bồ bịch, không còn yêu vợ con nữa thì cũng không cản được tôi. Ngược lại, nếu vợ tôi cũng vậy, tôi sẽ để vợ rời đi trong sự hoan hỉ. Tại sao cứ phải kiểm soát nhau để rồi tự tạo ra chuyện cho mệt đầu. Thời gian để dành cho việc kiếm tiền và nghỉ ngơi chẳng tốt hơn hay sao. Dù sao tôi vẫn yêu vợ con và làm tròn trách nhiệm người chồng, người cha trong gia đình.

Quang Hòa