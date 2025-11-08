Kho báu nghìn năm của vua Ai Cập cổ đại lần đầu lộ diện

Bảo tàng Đại Ai Cập (Grand Egyptian Museum - GEM) chính thức mở cửa đón khách tham quan hôm 4/11, sau lễ khai trương có sự tham dự của các thành viên hoàng gia và nguyên thủ quốc gia.

Dự án trị giá một tỷ USD được quảng bá là bảo tàng lớn nhất thế giới dành riêng cho một nền văn minh, trưng bày gần 50.000 hiện vật. Lần đầu tiên, du khách có thể chiêm ngưỡng toàn bộ bộ sưu tập báu vật trong lăng mộ vua Tutankhamun, được phát hiện năm 1922.