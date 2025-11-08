Kho báu nghìn năm của vua Ai Cập cổ đại lần đầu lộ diện

Bảo tàng Đại Ai Cập (Grand Egyptian Museum - GEM) chính thức mở cửa đón khách tham quan hôm 4/11, sau lễ khai trương có sự tham dự của các thành viên hoàng gia và nguyên thủ quốc gia.
Dự án trị giá một tỷ USD được quảng bá là bảo tàng lớn nhất thế giới dành riêng cho một nền văn minh, trưng bày gần 50.000 hiện vật. Lần đầu tiên, du khách có thể chiêm ngưỡng toàn bộ bộ sưu tập báu vật trong lăng mộ vua Tutankhamun, được phát hiện năm 1922.
Bảo tàng Đại Ai Cập (Grand Egyptian Museum - GEM) chính thức mở cửa đón khách tham quan hôm 4/11, sau lễ khai trương có sự tham dự của các thành viên hoàng gia và nguyên thủ quốc gia.
Dự án trị giá một tỷ USD được quảng bá là bảo tàng lớn nhất thế giới dành riêng cho một nền văn minh, trưng bày gần 50.000 hiện vật. Lần đầu tiên, du khách có thể chiêm ngưỡng toàn bộ bộ sưu tập báu vật trong lăng mộ vua Tutankhamun, được phát hiện năm 1922.
"Phần lớn báu vật của Tutankhamun trước đây được trưng bày tại Bảo tàng Ai Cập cũ", ông Ahmed Ghoneim, Giám đốc điều hành GEM, cho biết. Một số hiện vật bị phân tán ở các bảo tàng khác, số khác nằm trong kho lưu trữ. Việc tập hợp tất cả tại một địa điểm mang lại trải nghiệm trưng bày toàn diện và giàu giá trị hơn.
"Phần lớn báu vật của Tutankhamun trước đây được trưng bày tại Bảo tàng Ai Cập cũ", ông Ahmed Ghoneim, Giám đốc điều hành GEM, cho biết. Một số hiện vật bị phân tán ở các bảo tàng khác, số khác nằm trong kho lưu trữ. Việc tập hợp tất cả tại một địa điểm mang lại trải nghiệm trưng bày toàn diện và giàu giá trị hơn.
Tượng Pharaoh Ramses II (ảnh) nặng 83 tấn, cao 11 m được đặt ở trung tâm Đại sảnh (Grand Hall) của bảo tàng.
Tọa lạc gần quần thể Kim Tự Tháp Giza, ở rìa thủ đô Cairo, bảo tàng được kỳ vọng sẽ thúc đẩy doanh thu du lịch và góp phần hồi phục nền kinh tế Ai Cập.
"Chúng tôi kỳ vọng đón khoảng 7 triệu lượt khách mỗi năm", ông Ghoneim nói, đồng thời cho biết số lượng khách tham quan mỗi ngày sẽ được giới hạn ở mức 20.000 người để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất.
Tượng Pharaoh Ramses II (ảnh) nặng 83 tấn, cao 11 m được đặt ở trung tâm Đại sảnh (Grand Hall) của bảo tàng.
Tọa lạc gần quần thể Kim Tự Tháp Giza, ở rìa thủ đô Cairo, bảo tàng được kỳ vọng sẽ thúc đẩy doanh thu du lịch và góp phần hồi phục nền kinh tế Ai Cập.
"Chúng tôi kỳ vọng đón khoảng 7 triệu lượt khách mỗi năm", ông Ghoneim nói, đồng thời cho biết số lượng khách tham quan mỗi ngày sẽ được giới hạn ở mức 20.000 người để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất.
Dự án Bảo tàng Đại Ai Cập được công bố từ năm 1992 và bắt đầu xây dựng từ năm 2005. Quá trình thi công kéo dài hơn hai thập kỷ do nhiều lần trì hoãn. Đại bảo tàng gồm 12 phòng trưng bày.
Dự án Bảo tàng Đại Ai Cập được công bố từ năm 1992 và bắt đầu xây dựng từ năm 2005. Quá trình thi công kéo dài hơn hai thập kỷ do nhiều lần trì hoãn. Đại bảo tàng gồm 12 phòng trưng bày.
Thuyền Khufu (Thuyền Mặt Trời), cổ vật khảo cổ lớn nhất, niên đại 4.500 năm, được phát hiện trong hầm cạnh Kim Tự Tháp Khufu ở Giza. Thuyền dài 43,6 m, rộng 5,9 m, làm bằng gỗ tuyết tùng Liban, ghép bằng kỹ thuật không sử dụng đinh sắt, phản ánh trình độ thủ công và kiến thức hàng hải bậc thầy của người Ai Cập cổ đại.
Thuyền được cho là phục vụ nghi lễ tôn giáo, biểu tượng quyền lực pharaoh và hiện nay được trưng bày tại Bảo tàng Đại Ai Cập, trở thành điểm nhấn thu hút du khách.
Thuyền Khufu (Thuyền Mặt Trời), cổ vật khảo cổ lớn nhất, niên đại 4.500 năm, được phát hiện trong hầm cạnh Kim Tự Tháp Khufu ở Giza. Thuyền dài 43,6 m, rộng 5,9 m, làm bằng gỗ tuyết tùng Liban, ghép bằng kỹ thuật không sử dụng đinh sắt, phản ánh trình độ thủ công và kiến thức hàng hải bậc thầy của người Ai Cập cổ đại.
Thuyền được cho là phục vụ nghi lễ tôn giáo, biểu tượng quyền lực pharaoh và hiện nay được trưng bày tại Bảo tàng Đại Ai Cập, trở thành điểm nhấn thu hút du khách.
Các chi tiết trên bảo tháp dát vàng trong phòng triển lãm Vua Tutankhamun.
Các chi tiết trên bảo tháp dát vàng trong phòng triển lãm Vua Tutankhamun.
Hàng trăm bức ushabti, những tượng nhỏ làm hầu cận cho người chết, cũng được trưng bày tại bảo tàng. Ushabti thường làm bằng gỗ, đá vôi hoặc gốm men, mang nhiệm vụ lao động thay pharaoh trong thế giới bên kia và nhiều bức còn khắc chú ngữ để thực hiện các nghi lễ.
Hàng trăm bức ushabti, những tượng nhỏ làm hầu cận cho người chết, cũng được trưng bày tại bảo tàng. Ushabti thường làm bằng gỗ, đá vôi hoặc gốm men, mang nhiệm vụ lao động thay pharaoh trong thế giới bên kia và nhiều bức còn khắc chú ngữ để thực hiện các nghi lễ.
Các món trang sức của Vua Tutankhamun trưng bày tại phòng triển lãm cùng tên trong bảo tàng.
Khách tham quan bảo tàng có thể mua vé người lớn quốc tế khoảng 24-25 USD, vé cho sinh viên hoặc trẻ em quốc tế khoảng 13 USD. Khách Ai Cập được ưu đãi với giá khoảng 5 USD.
Các món trang sức của Vua Tutankhamun trưng bày tại phòng triển lãm cùng tên trong bảo tàng.
Khách tham quan bảo tàng có thể mua vé người lớn quốc tế khoảng 24-25 USD, vé cho sinh viên hoặc trẻ em quốc tế khoảng 13 USD. Khách Ai Cập được ưu đãi với giá khoảng 5 USD.
Mai Phương (Theo Reuters)
Ảnh: Xinhua, Reuters