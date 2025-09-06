Khiếu múa hát của em bé song ca Mỹ Tâm ở đại lễ 2/9

Tiết mục "Tiến quân ca - Giai điệu tự hào - Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời"

Tại lễ 2/9, xuất hiện cùng ca sĩ Mỹ Tâm, bé Thủy Tiên ngân vang lời ca: "Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc. Bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa". Hai câu hát được nhạc sĩ Phạm Hồng Biển trích từ tác phẩm Tiến quân ca (nhạc sĩ Văn Cao), nói về ''giai điệu tự hào'' mỗi người được nghe từ những ngày thơ ấu. Ca sĩ Mỹ Tâm và bé Thủy Tiên đều hát theo cách giản dị, mộc mạc. Điều này khiến tiết mục chinh phục đa số khán giả ở Quảng trường Ba Đình cũng như những người theo dõi qua sóng trực tiếp.

Video phần trình diễn hiện thu hút hơn 13 triệu lượt xem và hàng chục nghìn lượt chia sẻ trên fanpage ca sĩ Mỹ Tâm.