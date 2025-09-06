Khiếu múa hát của em bé song ca Mỹ Tâm ở đại lễ 2/9

Tại lễ 2/9, xuất hiện cùng ca sĩ Mỹ Tâm, bé Thủy Tiên ngân vang lời ca: "Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc. Bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa". Hai câu hát được nhạc sĩ Phạm Hồng Biển trích từ tác phẩm Tiến quân ca (nhạc sĩ Văn Cao), nói về ''giai điệu tự hào'' mỗi người được nghe từ những ngày thơ ấu. Ca sĩ Mỹ Tâm và bé Thủy Tiên đều hát theo cách giản dị, mộc mạc. Điều này khiến tiết mục chinh phục đa số khán giả ở Quảng trường Ba Đình cũng như những người theo dõi qua sóng trực tiếp.
Video phần trình diễn hiện thu hút hơn 13 triệu lượt xem và hàng chục nghìn lượt chia sẻ trên fanpage ca sĩ Mỹ Tâm.
Bé Hà Thủy Tiên sinh ra trong gia đình có mẹ là diễn viên múa, bố làm thợ tóc. Từ năm lên ba tuổi, bé theo mẹ đi học và bộc lộ sở thích nhảy múa, ca hát.
Bé Hà Thủy Tiên biểu diễn lúc 5 tuổi tại lễ tổng kết năm học.
Bố bé - Hà Văn Bạo, 32 tuổi - cho biết khi thấy con hát rõ hơn, gia đình cho đi học hát ở trung tâm nghệ thuật của nghệ sĩ Đinh Lan Hương. "Nhờ cô tận tình khai thác tiềm năng của con, bé ngày càng tiến bộ", anh nói.
Trước khi được chọn hát ở Lễ diễu binh, diễu hành, bé Hà Thủy Tiên từng biểu diễn ở nhiều chương trình lớn như: Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và trao tặng Huân chương Sao Vàng cho lực lượng Công an Nhân dân (tháng 8), Người là Hồ Chí Minh (tháng 5).
Hà Thủy Tiên xuất hiện ở phút thứ 1:05 khi được người đóng vai Chủ tịch Hồ Chí Minh bế trên tay trong tiết mục Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ (Xuân Giao sáng tác) do Hòa Minzy, Minh Hải và nhóm thiếu nhi thể hiện.
Nhờ sự hỗ trợ của cô giáo dạy hát, bé được mời diễn ở nhiều sự kiện, chương trình truyền hình do đài quốc gia thực hiện. Theo nghệ sĩ Đinh Lan Hương, học trò bảy tuổi thông minh, cảm thụ âm nhạc tốt. Gương của Thủy Tiên sáng sân khấu, toát lên sự hồn nhiên, đáng yêu.
Hà Thủy Tiên hát Cho con (Phạm Trọng Cầu sáng tác).
Hứa Thủy Tiên (thứ ba từ phải sang) cùng các bạn trong nhóm học hát ở trung tâm xuất hiện trên sân khấu cùng ca sĩ Hoàng Bách ở show Sao Độc lập 2025 tại Nhà hát Hồ Gươm hồi tháng 8.
Do mẹ bận rộn với lớp dạy nhảy múa, Hà Thủy Tiên thường được bố đưa đi diễn.
Bố bé cho biết mỗi ngày sau khi con học ở trường, anh sẽ đưa đến trung tâm học hát. "Vợ chồng tôi muốn con gái tập trung học văn hóa song song rèn luyện năng khiếu. Nếu con có khả năng theo đuổi nghệ thuật lâu dài, gia đình sẽ ủng hộ, tùy bé lựa chọn", anh Hà Văn Bạo nói.
Ngoài múa hát, bé Hà Thủy Tiên còn thích vẽ, bơi.
Hoàng Dung
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp