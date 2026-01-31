Khỉ xuống khu dân cư cắn nhiều người ở Vũng Tàu

TP HCMCon khỉ nặng 5-6 kg liên tục xuất hiện ở đường Vi Ba, phường Vũng Tàu, cắn người dân ở khu vực núi Lớn, được lực lượng chức năng bắt giữ.

Con khỉ xuất hiện từ ngày 28/1 tại khu dân cư dưới chân núi Lớn, đường Vi Ba, liên tục leo trèo, xâm nhập nhà dân, phá phách và tấn công người.

Bà Trúc (số 70 Vi Ba) cho biết hôm sau con vật vào nhà, khi bà mang đồ ăn ra bị khỉ lao tới cắn vào chân, phải đến cơ sở y tế tiêm phòng 5 mũi. Theo bà, khỉ thường ngồi ven đường từ sáng sớm, đến trưa leo vào khu dân cư. Trước đó con vật đã tấn công ít nhất hai người leo núi qua khu vực này.

Con khỉ cắn người dân. Ảnh: Minh Bằng

Địa điểm khỉ xuất hiện cách khoảng 3,5 km khu vực núi Lớn – nơi có đàn khỉ đuôi dài hàng trăm con sinh sống, lâu nay được người dân và du khách cho ăn.

Chiều 31/1, lực lượng thú y phối hợp Hạt Kiểm lâm Phú Mỹ bắn thuốc mê bắt giữ khỉ. Con vật là khỉ đuôi dài, cổ bị cột dây thép gây trầy xước, chảy máu.

Đại diện kiểm lâm nhận định khỉ có thể bị sổng hoặc bị bỏ rơi, thay đổi môi trường sống khiến nó trở nên hung hãn. Con vật sẽ được bàn giao cho đơn vị cứu hộ để chăm sóc, hồi phục.

Trường Hà