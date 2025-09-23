Khỉ xổng chuồng cắn 3 người bị thương ở TP HCM

Khỉ đuôi lợn nặng 4,7 kg, dài hơn một mét, xổng chuồng cắn hai trẻ em 4-7 tuổi và một thanh niên ở phường Bình Tân (quận Bình Tân cũ) bị kiểm lâm bắn gây mê, bắt giữ.

Ngày 23/9, Chi cục kiểm lâm TP HCM bắn gây mê khỉ đuôi lợn cái trong khu dân cư ở phường Bình Tân, sau khi nhận phản ánh về việc con thú này xổng chuồng tấn công người.

Khỉ xổng chuồng cắn hai trẻ em ở TP HCM Kiểm lâm bắn thuốc gây mê con khỉ tấn công người. Video: Văn Tùng

Theo kiểm lâm, con vật này được một gia đình nuôi nhưng thoát khỏi chuồng. Trong hai ngày 21và 22/9, khỉ tấn công hai trẻ em 4-7 tuổi và một thanh niên 18 tuổi khi đang ở trong nhà. Sau sự việc, người nuôi con khỉ này đã liên hệ các nạn nhân để xin lỗi và hỗ trợ chi phí tiêm ngừa.

Khỉ đuôi lợn nằm thuộc nhóm IIB trong danh mục quý hiếm. Tuy nhiên, loài này thường tấn công người, gây bệnh truyền nhiễm như viêm gan B, sốt rét. Đơn vị kiểm lâm khuyến cáo người dân khi phát hiện không tự ý bắt giữ mà nên báo cơ quan chức năng.

Đình Văn