Khí tài hiện đại trên tàu tuần dương của Hải quân Mỹ

Tàu tuần dương USS Robert Smalls (CG-62) cập cảng Tiên Sa chiều 8/12, trong chuyến thăm hữu nghị cùng với tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli (LHA 7). Sáng 10/12, tàu mở cửa cho báo chí tham quan.
USS Robert Smalls là tàu tuần dương tên lửa dẫn đường lớp Ticonderoga, đưa vào hoạt động năm 1989. Tàu dài hơn 174 m, rộng 16,8 m, mớn nước 11 m, lượng giãn nước 9.450 tấn và tổng công suất thiết kế 80.000 mã lực.0
Tàu có hai pháo hạm MK-45, đặt ở phía mũi và boong phía sau, có khả năng bắn 16-20 loạt trong khoảng một phút. Tầm bắn tối đa của pháo khoảng 13 hải lý, với mỗi viên đạn nặng khoảng 35 kg.
Tương tự, hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng trên tàu do 13 thủy thủ vận hành. Cửa của hệ thống này chỉ mất 10 giây để mở. Bộ phận hút nằm ở giữa sẽ loại bỏ khí độc, khói và lửa ra khỏi bệ phóng trong thời gian cần thiết.
Tàu cũng trang bị hệ thống tên lửa phòng không tại nhiều vị trí, xung quanh boong tàu.
Pháo tầm gần MK-15 trang bị hai bên mạn tàu, được sử dụng để phòng thủ chống lại các mối đe dọa đang tiếp cận.
Hệ thống này có khả năng chứa 1.550 viên đạn và bắn 3.550 viên mỗi phút. Nó được trang bị sáu nòng, kiểu Gatling gun, cho phép đạt tốc độ bắn cao hơn.
Trực thăng MH-60 Romeo Seahawk sử dụng trên tàu CG-62. Đây là loại trực thăng tác chiến chống ngầm và tác chiến mặt nước. Trực thăng có thể mang tới hai ngư lôi.Trực thăng này có nhiều cảm biến giúp tìm tàu ngầm và tàu trên biển; có một ăng - ten quét tìm các hệ thống radar khác nhau đang hoạt động trên đại dương; có phao định vị thủy âm được bắn ra từ bên hông để tìm kiếm tàu ngầm dưới nước...
Bên trong khoang lái của trực thăng. Khả năng tác chiến chống ngầm của trực thăng là theo dõi vị trí tàu ngầm để chúng không đến quá gần tàu tuần dương.
Trực thăng MH-60 Romeo Seahawk còn có máy dò tên lửa để phát hiện tên lửa đang bay tới; trang bị camera nhìn về phía trước để theo dõi hồng ngoại, có thiết bị chiếu tia laser cho tên lửa hoặc rockets...
Tàu tuần dương USS Robert Smalls thường mang theo hai trực thăng. Cánh quạt của trực thăng có thể gấp lại dễ dàng để vừa với nhà chứa.
Ngoài khả năng săn ngầm, trực thăng này còn thực hiện tìm kiếm và cứu nạn. Khi thực hiện nhiệm vụ này, sẽ có hai thành viên phi hành đoàn ở phía sau, một người mặc đồ bơi và người còn lại sẽ dùng tời để hạ người bơi xuống nước.
Hải bàn thiên văn phía trước khoang chỉ huy nhìn về mũi tàu. Dụng cụ này được sử dụng để xác định chính xác vị trí mặt trời, mặt trăng và các thiên thể khác.
Nguyễn Đông