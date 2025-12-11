Khí tài hiện đại trên tàu tuần dương của Hải quân Mỹ

Pháo tầm gần MK-15 trang bị hai bên mạn tàu, được sử dụng để phòng thủ chống lại các mối đe dọa đang tiếp cận.

Hệ thống này có khả năng chứa 1.550 viên đạn và bắn 3.550 viên mỗi phút. Nó được trang bị sáu nòng, kiểu Gatling gun, cho phép đạt tốc độ bắn cao hơn.