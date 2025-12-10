Khi người giàu Mỹ trở thành tầng lớp 'đủ ăn'

Các hộ gia đình Mỹ có thu nhập gần 200.000 USD mỗi năm, tức mức lương sáu con số từng được coi là giàu có, giờ vẫn chưa được xem là tầng lớp thượng lưu.

Ryan và Nicole Houle sống ở ngoại ô Boston, bang Massachusetts, có tổng thu nhập khoảng 190.000 USD mỗi năm. Ryan là kỹ sư phần mềm, còn vợ làm marketing. Với mức lương này, vài năm trước họ có thể được xem là khá giả, nhưng hiện tại, cả hai phải đắn đo từng đồng.

"Chúng tôi phải tính toán rất kỹ mỗi lần muốn đi ăn nhà hàng, thậm chí không dám sinh thêm con vì sợ không nuôi nổi", Nicole chia sẻ.

Gánh nặng lớn nhất của họ là khoản thế chấp căn nhà ba phòng ngủ ngốn 4.200 USD mỗi tháng. Ngoài ra, tiền nhà trẻ cho hai con là 3.800 USD và bảo hiểm y tế gia đình khoảng 1.800 USD. Sau khi trừ thêm các chi phí xe cộ, xăng dầu và tiền học năng khiếu cho con, ví tiền của họ gần như trống rỗng vào cuối tháng.

Hoàn cảnh của nhà Houle không phải cá biệt. Nghiên cứu mới nhất của SmartAsset dựa trên dữ liệu Cục Điều tra Dân số Mỹ cho thấy, định nghĩa về sự "giàu có" đang thay đổi chóng mặt. Tại các bang đắt đỏ như Massachusetts hay New Jersey, một hộ gia đình kiếm gần 200.000 USD vẫn chỉ được coi là mức "đủ ăn" trung bình. Ngay cả ở Mississippi - bang có mức sống thấp nhất Mỹ, gia đình cũng cần hơn 108.000 USD mới bắt đầu được coi là có của ăn của để.

Thực tế, thu nhập của tầng lớp trung lưu Mỹ dao động từ 36.000 USD đến 200.000 USD, chiếm khoảng 52% lực lượng lao động. Báo cáo của LendingClub chỉ ra rằng hơn một nửa số người Mỹ kiếm trên 100.000 USD vẫn đang sống trong cảnh "lương về là hết", tăng 7% so với năm trước.

Lý giải cho nghịch lý này, các chuyên gia chỉ ra hai nguyên nhân chính: lạm phát và tốc độ tăng lương chững lại.

Theo dữ liệu từ Fed Atlanta công bố tháng 3, những nhân viên trung thành, không nhảy việc chỉ nhận mức tăng lương trung bình 4,6%, thấp hơn mức 4,8% của người chuyển việc. Tuy nhiên, khoảng cách này đang thu hẹp đáng kể, khiến người lao động ngại thay đổi công việc để tìm thu nhập cao hơn.

Trong khi đó, lạm phát đẩy chi phí sinh hoạt tăng vọt. Khảo sát năm 2024 của công ty tài chính Primerica cho thấy 65% hộ trung lưu cho biết thu nhập của họ không đuổi kịp đà tăng giá cả, từ thực phẩm thiết yếu cho đến nhà ở.

"Giàu có đang được định nghĩa ngày càng khắt khe, có lẽ chỉ dành cho top 1% dân số", một chuyên gia của SmartAsset nhận định. Với đại đa số người Mỹ, mức lương 100.000 USD - con số mơ ước một thời - giờ đây không còn đủ để đảm bảo một tấm vé gia nhập giới thượng lưu.

Ngọc Ngân (Theo Fortune)