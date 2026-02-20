Khi nghịch cảnh là một món quà

Câu nói khiến tôi nhớ nhất trong sách ''Nghịch cảnh là một món quà'': ''Những việc khó khăn mang lại sự may mắn - bởi chúng biến giấc mơ thành hiện thực''.

* Bài cảm nhận cho chuyên mục "Cuốn sách tôi yêu"

Chúng ta sẽ đối mặt thế nào khi trước mắt là những nghịch cảnh? Những điều đến bất ngờ, đôi khi nặng nề, nhưng cũng có thể là món quà mà cuộc đời gửi trao, để người ta nhận ra những ẩn ngữ của đời mình và học cách bước qua.

Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường ở một huyện nhỏ của tỉnh Tây Ninh. Cuộc sống trước đây khá yên ả: ba má chăm lo đầy đủ, tôi được đến trường, học hành rồi đi làm một công việc nhẹ nhàng gần nhà. Một cuộc sống hiền hòa trong một mái nhà hiền hòa như bao người khác.

Nhưng bầu trời không thể chỉ gói gọn trong vòng tay ấm êm của gia đình. Khi bước ra ngoài xã hội, những va vấp đầu đời khiến tôi nhiều lúc nghẹt thở. Có những vấn đề tôi không biết giải quyết thế nào, cũng không dám nói với người thân. Tôi nhận ra, để lớn lên, ngoài tấm bằng ở trường học, mỗi người còn phải đi qua những ''kỳ thi'' của cuộc sống, những bài toán không có đáp án đúng nhất, chỉ có đáp án phù hợp với phiên bản của chính mình ở từng thời điểm.

Trong một giai đoạn nhiều chông chênh, tôi tình cờ đọc được cuốn Nghịch cảnh là một món quà của hai tác giả Marc và Angel Chernoff (Nhà xuất bản Thế giới, năm 2020). Khi nhìn vào tựa sách, tôi chợt liên tưởng đến cách nhìn về khổ đau trong đạo Phật: có những điều tưởng như bất hạnh, nhưng lại là cơ hội để con người hiểu mình rõ hơn.

Sách ''Nghịch cảnh là một món quà'' do Vân Anh dịch. Ảnh: Độc giả cung cấp

Biến cố lớn nhất của tôi đến vào năm 30 tuổi, khi quyết định rời quê lên Sài Gòn để bắt đầu một công việc mới. Khi đó, tôi nghĩ mình cần một thử thách, cần học hỏi nhiều hơn, cần bước ra khỏi vùng an toàn. Nhưng thực tế không giống như những gì tôi tưởng tượng. Tôi không theo kịp tốc độ công việc mới, thiếu kinh nghiệm sống, thiếu cả sự tự tin để thích nghi với môi trường mới. Sai sót trong công việc ngày một nhiều, áp lực ngày một nặng. Có những lúc tôi thấy mình lạc lõng giữa thành phố đông đúc, không biết mình đang đi đúng hướng hay chỉ đang

chạy theo những điều có sẵn trước mắt.

Điều khiến tôi mệt mỏi nhất không chỉ là công việc, mà là cảm giác trống rỗng bên trong. Tôi bắt đầu hoang mang: mình là ai, mình thật sự muốn gì, và con đường mình đang đi có phù hợp với độ tuổi ngày càng lớn hay không. Đó là quãng thời gian tôi rơi vào một dạng khủng hoảng hiện sinh, khi mọi thứ tưởng như ổn định trước đây bỗng trở nên mong manh, như đi trong lớp sương mù mà chưa thấy lối ra.

Và Nghịch cảnh là một món quà đến với tôi như một cái duyên. Trong một lần lướt

mạng xã hội, tôi thấy người ta nhắc đến cuốn sách. Khi tìm mua, sách đã hết hàng trên các trang thương mại điện tử. Tôi phải gọi điện hỏi vài nhà sách. May mắn là vẫn còn một nơi giữ lại cuốn cuối cùng, và nhờ vậy tôi mới có thể cầm ''món quà'' trên tay.

Cuốn sách dài hơn 200 trang, gồm nhiều câu viết ngắn, giản dị, dễ đọc. Nội dung xoay quanh bốn chủ đề chính: Hạnh phúc, Nghịch cảnh, Các mối quan hệ và Tự yêu thương bản thân. Khi đọc, tôi cảm thấy bốn phần ấy giống như một vòng tròn của đời người: ta đi tìm hạnh phúc, rồi vấp phải thử thách, những va chạm đến từ các mối quan hệ, và sau cùng là quay về đối diện với chính mình.

Tôi thường đọc quyển sách này ở một quán cà phê nhỏ dưới chân cầu Khánh Hội. Giữa những dòng chữ tưởng chừng đơn giản, tôi lại bắt gặp nhiều suy nghĩ quen thuộc với hoàn cảnh của mình. Câu nói khiến tôi nhớ nhất nằm ở trang 111: ''Những việc khó khăn mang lại sự may mắn - bởi chúng biến giấc mơ thành hiện thực. Vì vậy hãy bắt đầu mỗi sáng bằng việc sẵn sàng chạy nhanh hơn ngày hôm qua và chiến đấu bằng tất cả sức lực''. Khi đọc đến câu đó, tôi nhận ra mình đã nhìn thử thách như một sự trừng phạt, xem mình là nạn nhân, chứ không phải là

người đang có cơ hội thay đổi. Tôi chỉ thấy áp lực, thấy thất bại, mà quên mất rằng chính những ngày nặng nề ấy đang dạy mình từng bước lớn lên.

Từ đó, tôi bắt đầu thay đổi cách nhìn. Tôi không còn quá sợ những thử thách trong công việc, cũng không tự trách mình quá nhiều khi làm chưa tốt. Thay vào đó, tôi học cách đi chậm lại, quan sát, học hỏi và kiên nhẫn với bản thân hơn. Mỗi khi gặp trở ngại, tôi tự hỏi: mình sẽ nhận được điều gì sau khi đi qua giai đoạn này? Có thể là một bài học, một kinh nghiệm, hoặc chỉ đơn giản là sự thay đổi bên trong. Nhưng tất cả đều có ý nghĩa trên hành trình tạo tác nên một cuộc đời mà chính mình muốn sống.

Sau hơn 5 năm sinh sống và làm việc ở Sài Gòn, tôi quyết định trở về quê nhà. Giờ đây, mỗi sáng thức dậy, tôi không còn nhìn quãng thời gian đã qua như một gánh nặng. Tôi xem đó là món quà mà cuộc sống gửi đến, để giúp mình tìm ra con đường phù hợp hơn với bản thân.

Có lẽ, những giai đoạn chông chênh không phải lúc nào cũng dễ chịu. Nhưng nếu đi qua chúng với một tâm thế khác, ta sẽ nhận ra mình đã thay đổi theo cách mà những ngày bình yên không thể mang lại. Lúc đó, ta mới hiểu món quà mà nghịch cảnh đã trao tặng đến cho mình.

An Nguyễn