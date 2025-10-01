Khi nào ôtô ngập nước được bảo hiểm chi trả?

Ôtô ngập nước được bồi thường khi chủ xe tham gia bảo hiểm vật chất ôtô, đồng thời cần mua thêm điều khoản thủy kích để được chi trả cho thiệt hại do nước lọt vào buồng đốt.

Ảnh hưởng của cơn bão Bualoi gây ra tình trạng ngập lụt tại nhiều tỉnh thành, kéo dài từ miền Trung cho đến miền Bắc. Nhiều tuyến phố ngập sâu khiến hàng loạt phương tiện bị "ngâm" trong nước, gây hư hỏng nghiêm trọng và thiệt hại lớn cho người dân.

Trong trường hợp xe bị ngập nước, để được bồi thường, chủ xe cần tham gia bảo hiểm vật chất ôtô (hay còn gọi là bảo hiểm thân vỏ xe). Đây là gói bảo hiểm tự nguyện, chi trả cho những thiệt hại phát sinh do va chạm, cháy nổ, thiên tai, bão lũ hoặc ngập úng.

Bảo hiểm này khác với bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc - loại chỉ để bồi thường cho bên thứ ba, không bảo vệ chính chiếc xe của người dùng.

Song một điểm cần lưu ý là không phải mọi hợp đồng bảo hiểm vật chất đều mặc định chi trả cho thiệt hại do thủy kích - một trong những rủi ro lớn nhất khi xe đi vào vùng ngập sâu. Thủy kích xảy ra khi nước lọt vào buồng đốt, khiến piston bị bó cứng, cong tay biên hoặc vỡ lốc máy. Đây là lỗi rất nặng, có thể khiến chủ xe tốn từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng để sửa chữa, tùy vào dòng xe.

Trên thực tế, thủy kích thường được quy định là quyền lợi bổ sung, chủ xe cần mua thêm trong hợp đồng bảo hiểm. Mức phí phổ biến vào khoảng 0,1% giá trị xe mỗi năm. Khi đã có điều khoản này, chủ xe sẽ được bồi thường từ 70-100% chi phí sửa chữa, tùy theo cam kết cụ thể trong hợp đồng. Ví dụ, động cơ bị thủy kích phải sửa mất 100 triệu đồng thì đa số công ty bảo hiểm sẽ chi trả 70-100 triệu đồng.

Xe chết máy trên phố Hà Nội, ngày 1/10. Ảnh: Phạm Chiểu

Ông Vũ Ngọc Hưng, Trưởng Ban Bảo hiểm Xe cơ giới và Con người của Bảo hiểm PVI, cho biết trong hôm qua (30/9), PVI ghi nhận hơn 100 thông báo xe ngập nước. Trong số này, họ chưa ghi nhận trường hợp thủy kích nghiêm trọng, nhờ ý thức khách hàng được nâng cao. Trong khi đó, trước đây, cứ khoảng 10-15 vụ xe bị ngập nước, hãng thường ghi nhận 2-3 vụ bị thủy kích.

Về quy trình hỗ trợ, đại diện PVI hướng dẫn chủ xe cần liên hệ với trung tâm chăm sóc khách hàng để được tiếp nhận và hướng dẫn biện pháp xử lý ban đầu. Tùy tình huống, khách hàng được khuyến nghị đẩy xe đến vị trí cao ráo hơn hoặc chờ cứu hộ. Sau cứu hộ, xe được kiểm tra, tháo dỡ toàn bộ bộ phận bị ướt để vệ sinh, sấy khô và giám định tổn thất.

Nếu chỉ ngập nước, chi phí thường dao động 10-20 triệu đồng, gồm kéo xe, tháo lắp, thay dầu, linh kiện hư hỏng. Nhưng nếu xảy ra thủy kích, mức chi phí có thể tăng vọt. Do vậy, ông khuyên khách hàng nên mua điều khoản bổ sung bảo hiểm thủy kích, nhất là trong bối cảnh tình hình thời tiết đã cực đoan hơn.

"Chi phí này không lớn, nhưng có thể bảo vệ xe trước thiệt hại nặng nề, có thể lên tới cả tỷ đồng nếu phải thay máy với các dòng xe sang", ông nói.

Đại diện hãng bảo hiểm lưu ý điều khoản thủy kích sẽ không có hiệu lực trong trường hợp xe đã bị tắt máy do di chuyển vào vùng trũng ngập mà tài xế vẫn cố tình khởi động lại xe khiến nước tràn vào nhiều hơn và gây hư hỏng động cơ.

"Phần lớn công ty bảo hiểm sẽ từ chối đền bù vì xác định đây là lỗi chủ quan của lái xe", ông nói thêm.

Ngày 1/10, Cục Quản lý giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm sớm báo cáo thiệt hại, tạm ứng và chi trả bồi thường cho người tham gia bảo hiểm bị ảnh hưởng bởi bão số 10.

Phương Dung - Quỳnh Trang