Khi nào người phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự?

Tôi vừa nghe câu chuyện về một người bị công an bắt vì hành vi phạm tội mà trước đây pháp luật quy định rất nghiêm khắc.

Hồ sơ vụ án được chuyển sang Viện kiểm sát, rồi đưa ra tòa án để xét xử. Thế nhưng, điều bất ngờ là sau phiên tòa, người này lại được tuyên miễn trách nhiệm hình sự. Lý do được giải thích là có sự thay đổi của chính sách pháp luật, và hành vi của họ giờ không còn bị coi là tội phạm hoặc mức độ nguy hiểm đã giảm đáng kể.

Câu chuyện này khiến tôi cảm thấy rất tò mò, bởi trước giờ tôi luôn nghĩ rằng đã phạm tội thì chắc chắn sẽ bị xử lý theo luật, ít nhất cũng phải chịu một hình phạt nào đó. Vậy mà thực tế lại có trường hợp được miễn trách nhiệm hoàn toàn.

Tôi băn khoăn không biết cụ thể pháp luật quy định như thế nào về những tình huống này. Trường hợp nào người phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự?

Độc giả Minh Hoàng

>>Luật sư Phạm Thanh Hữu tư vấn