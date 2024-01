Khi nào nên thay router wifi?

Bộ định tuyến wifi là thiết bị không cần nâng cấp thường xuyên, nhưng nên được thay thế sau 5-10 năm.

Hiện nay, router đã trở thành thiết bị thông dụng trong nhiều gia đình. Do được nhà mạng cung cấp miễn phí, người dùng ít quan tâm đến độ bền thiết bị. Trong khi đó, sản phẩm cũng có tuổi thọ nhất định và nên thay mới sau một thời gian nhằm đảm bảo hiệu suất và tốc độ mạng tốt hơn.

Một mẫu router wifi của Xiaomi. Ảnh: Bảo Lâm

Yếu tố tác động đến tuổi thọ của router

Theo Makeuseof, một router wifi tiêu chuẩn sẽ có tuổi thọ từ 5 đến 10 năm. Tuy nhiên, khả năng sử dụng thực tế phụ thuộc nhiều yếu tố khác nhau, như việc bảo trì, quá trình sử dụng, điều kiện môi trường và khả năng tương thích với các tiêu chuẩn wifi mới nhất.

Việc vệ sinh thường xuyên và bảo quản đúng cách có thể kéo dài tuổi thọ router. Trong quá trình sử dụng, bụi sẽ tích tụ xung quanh và cách khắc phục duy nhất là làm sạch định kỳ.

Ngoài ra, router đặt trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt có thể có tuổi thọ ngắn hơn. Việc đặt thiết bị gần đồ điện tử, gia dụng hoặc nơi có nhiệt độ cao cũng khiến thiết bị nhanh hỏng hơn.

Khả năng hỗ trợ tiêu chuẩn wifi mới nhất của một router cũng rất quan trọng. Khi công nghệ ngày càng tiến bộ, các chuẩn mới sẽ cho tốc độ nhanh và có độ tin cậy hơn. Nếu chỉ sử dụng mẫu cũ, tốc độ mạng sẽ bị hạn chế, trong khi thiết bị hiện đại trong gia đình không thể tận dụng được công nghệ kết nối mới nhất.

Thời gian nâng cấp

Một router đã phục vụ gia đình trên 10 năm chắc chắn cần được thay mới. Tuy nhiên, trong bối cảnh công nghệ tiến bộ, mức 5 năm được cho là phù hợp, bởi chúng sẽ giúp tăng cường cả tốc độ và bảo mật. Dù vậy, mốc thời này chỉ mang tính tham khảo, còn việc thay mới cần dựa vào các yếu tố khác quan trọng hơn.

Đầu tiên là hiệu suất. Nếu trải nghiệm wifi chậm hơn, thường xuyên gián đoạn kết nối hoặc mất sóng, người dùng cần thay router. Cách tạm thời là khởi động lại thiết bị, nhưng lỗi sẽ lặp lại theo thời gian.

Vấn đề quá nóng cũng là dấu hiệu để nâng cấp. Router thường ấm lên nếu được kết nối nhiều thiết bị khác trong gia đình, hoặc đang tải file dung lượng cao. Tuy nhiên, nếu router nóng liên tục và không rõ lý do là "báo động đỏ" cho thấy đã đến lúc thay mới.

Tương tự smartphone hay máy tính, router cũng chỉ được cập nhật phần mềm cơ sở và bản vá bảo mật sau một thời gian, thường 2-3 năm. Do đó, nếu vượt quá thời gian này, nó có thể đối mặt với nguy cơ bị tấn công.

Theo Gizchina, trước các mối đe dọa an ninh mạng diễn biến ngày càng phức tạp, router mới sẽ tăng độ an toàn nhờ được tích hợp công nghệ bảo mật mới. Chũng cũng đang trong thời gian được cập nhật bản vá thường xuyên, do đó độ an toàn cũng cao hơn. Dù vậy, người dùng không cần dùng thiết bị với chuẩn wifi mới nhất. Chẳng hạn, các mẫu hỗ trợ Wi-Fi 7 đã có mặt, nhưng mức độ ứng dụng còn giới hạn và giá bán đắt đỏ.

Bảo Lâm