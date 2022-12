Trước đó, người phụ nữ ngoài 40 tuổi này từng có 13 năm làm kế toán tại trường tiểu học, đã đóng bảo hiểm bắt buộc nhưng phải rút bảo hiểm xã hội một lần do thất nghiệp vì Covid-19. Khi ấy, chị nhận được 70 triệu đồng, số tiền ít ỏi không thể bảo đảm cho tương lai. Cầm 70 triệu, chị nhận ra, mình trắng tay trước tuổi 45, không còn tích lũy khi về già.

Do đó, nhiều chuyên gia nhận định, thế hệ Millennials cần có nhận thức đúng đắn và kịp thời do nhóm đối tượng này sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi già hóa dân số. Thay vì lo lắng về tương lai mơ hồ, thế hệ Y cần bắt đầu chuẩn bị cho tuổi già độc lập bằng cách tìm hiểu các nguồn thông tin đa chiều từ chuyên gia, lên kế hoạch cho tuổi già trên bốn khía cạnh về tài chính, sức khỏe, tinh thần và các mối quan hệ xã hội.

Để minh họa, TS. Trịnh Thu Nga, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Lao động Xã hội so sánh sự chuẩn bị tài chính khi về già thông qua tỷ lệ tham gia bảo hiểm. Theo đó, tỷ lệ tham gia bảo hiểm tại Việt Nam chỉ đạt từ 10-12%, trong khi mức trung bình khu vực các nước Đông Nam Á như Thái Lan hay Malaysia lên đến 30-40%. Con số này ở các nước phát triển khoảng trên 80%.

Câu chuyện của người phụ nữ 40 tuổi ấy không phải cá biệt, thậm chí còn phổ biến trong xã hội hiện đại. Trên thực tế, hiện nay, nhiều người đã dần có nhận thức về những khó khăn của tuổi xế chiều, song, chưa có sự chuẩn bị tốt để già hóa chủ động. Họ bắt đầu có những suy nghĩ về nỗi vất vả của tuổi già, không muốn trở thành gánh nặng của con cái và xã hội, nhưng do thiếu sự chuẩn bị từ sớm nên thường khó đạt sự sẵn sàng để già hóa độc lập thay vì lệ thuộc.

Để từng bước đưa ra lời giải cho bài toán già hóa độc lập, chia sẻ tại Aging Summit 2022, nhà sáng tạo nội dung Giang Ơi chia sẻ cho thế hệ Y những "bí quyết" chống shock trước khi bước đến tuổi xế chiều. Tự nhận mình là người có lối sống an toàn lại không có gánh nặng từ gia đình do cha mẹ cô đã có kế hoạch cho tuổi già độc lập, nữ Youtuber vẫn có bản đề cương chuẩn bị tài chính ngay từ sớm.

Đồng quan điểm với Giang Ơi, nhà thơ Nhược Lạc cũng có những bước chuẩn bị cho tuổi già từ khá sớm. Tiền đề khiến nhà thơ của tựa sách “Cơm nhà nói chung là êm” chuẩn bị cho tuổi già từ sớm là hai đứa con nhỏ sắp vào cấp một. "Khi có con, một cách rất tự nhiên là mình phải có sự chuẩn bị về tài chính. Trong vòng 18 năm đầu đời, mình phải chịu trách nhiệm về chuyện nuôi dạy con, sau đó, mình phải tự lo được cho cuộc đời mình", cô chia sẻ.

Để đảm bảo sự chuẩn bị khi về già, Nhược Lạc bắt đầu từ việc mua bảo hiểm cho con rồi cho mình để có sự đảm bảo cho tương lai. Ngoài ra, nữ nhà thơ cũng bắt đầu có những khoản tích lũy nhỏ bởi khi những đứa trẻ lớn lên, các khoản chi tiêu sẽ phình to ra do nhu cầu về ăn uống và đi học tăng.

Không chỉ mua bảo hiểm để chuẩn bị cho con, Nhược Lạc cũng để ý đến sức khỏe do xuất phát điểm sức khỏe yếu. Nữ nhà thơ cho biết: "Ở bên Nhật, có câu ngạn ngữ cổ 'Nhất bệnh trường thọ', tức là chính những người mang bệnh thì lại là người hay để ý sức khỏe nhất. Do đó, tôi và chồng luôn quan tâm và có kỷ luật với việc tập tành". Ngoài ra, cô cũng đề cao việc tìm thú vui khi về già để đối mặt với tuổi xế chiều không chỉ an toàn về tài chính, khỏe về thể chất mà còn thấy vui và có ích. Nhược Lạc cho biết, khi tìm ra các thú vui thì hiện tại hay về già, cuộc sống sẽ vẫn luôn giữ được sự đa dạng. "Và khi mình tự vui rồi, con cái mình cũng yên tâm để theo đuổi niềm vui khác", cô chia sẻ.