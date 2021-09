Khi nào có thể nghỉ hưu sớm?

Độ tuổi nào cũng có thể nghỉ hưu nếu biết cách kiểm soát chi tiêu, có khoản tiết kiệm và đầu tư hợp lý.

Càng ngày càng có nhiều người Việt, đặc biệt là giới trẻ quan tâm đến trào lưu FIRE hay "độc lập tài chính, nghỉ hưu sớm". Trào lưu hướng người tham gia đến việc tích lũy tài sản nhiều nhất có thể và nghỉ hưu trước tuổi quy định.

Độ tuổi nghỉ hưu có thể là 50, 40, 30 hay thậm chí sớm hơn, phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Nếu thỏa mãn được những yếu tố này, bạn đã có thể bắt đầu nghĩ đến việc nghỉ hưu an nhàn.

Kiểm soát được chi phí sinh hoạt

Kiểm soát được chi phí sinh hoạt hằng năm là yếu tố đầu tiên quyết định đến khả năng nghỉ hưu sớm của một người. Ngay từ lúc đi làm, mỗi người cần lên kế hoạch chi tiêu, tiết kiệm và đầu tư hợp lý để có thể nghỉ hưu an nhàn.

Bạn phải biết được khi nghỉ hưu, mỗi năm cần dùng bao nhiêu tiền. Bạn sẽ dùng tiền cho những chuyến đi ngao du đây đó hay chọn cuộc sống bình yên nuôi cá, trồng rau. Khi đã nắm được chi tiêu, dự trù các khoản phát sinh, bạn sẽ thấy được toàn cảnh bức tranh tài chính của bản thân. Từ đó, các khoản chi sẽ được kiểm soát không vượt mức cho phép. Làm chủ được các khoản phí sinh hoạt, bạn sẽ tự tin hơn khi bắt đầu kế hoạch "về quê ở ẩn" của mình.

Càng ngày càng có nhiều người trẻ mong muốn nghỉ hưu sớm. Ảnh: An illusion to reality

Trả hết nợ và có khoản đầu tư sinh lời

Một người có thể nghỉ hưu sớm nếu có một khoản tiết kiệm đủ lớn. Khoản tiết kiệm phải đủ để trang trải cho cuộc sống suốt những năm nghỉ hưu. Ngoài ra, bạn sẽ thấy nhẹ nhõm nếu không còn phải xoay sở trả lãi cho các khoản vay.

Bên cạnh đó, nếu tiền lãi từ các khoản đầu tư vẫn đều đặn chảy vào túi, quãng thời gian nghỉ hưu cũng trở nên nhàn hạ hơn. Có một quy tắc được rất nhiều người theo đuổi trảo lưu FIRE áp dụng gọi là "quy tắc 4%". Trong đó, khi trang trải cho cuộc sống, mỗi năm, một người không được dùng quá 4% số tiền tiết kiệm hay đầu tư.

Justin McCurry, một kỹ sư nghỉ hưu năm 33 tuổi cho biết bản thân luôn tuân thủ khắt khe quy tắc này. Với số tiền tiết kiệm ban đầu một triệu đô, mỗi năm, McCurry chỉ rút 40.000 đô tiêu xài. Số tiền rút, thấp hơn số tiền lãi mà chàng kỹ sư nhận được. Nhờ vậy, cuộc sống khi nghỉ hưu của McCurry luôn được giữ ở mức cân bằng.

Lên kế hoạch cho tương lai

Nghỉ hưu từ lúc 30, 40 sẽ không còn khó nếu bạn đã chuẩn bị kế hoạch cụ thể cho tương lai. Thực tế, khi mới bắt đầu nghỉ hưu non, bạn sẽ cảm thấy nhàm chán. Hãy thay thế những thói quen cũ bằng một "bản vẽ" mới cho cuộc đời. Khi đã lên kết hoạch, bạn sẽ động lực hơn để thực hiện.

Theo đó, thay vì tham gia các cuộc họp vào buổi sáng, bạn có thể dành thời gian đọc sách, uống trà hay đăng ký một lớp học nấu ăn trực tuyến. Ngoài ra, bạn cũng có thể kiếm thêm những nguồn thu nhập khác từ công việc bán thời gian. Chăm sóc gia đình, du lịch hay tham gia thiện nguyện cũng là cách để quãng thời gian nhàn rỗi trở nên thú vị và hạnh phúc.

Ngoài những yếu tố trên, để xác định chính xác thời gian nên nghỉ hưu, bạn còn cần phải chú ý đến sức khỏe của bản thân, mức độ say mê với công việc hay sự ủng hộ của gia đình. Khi đã sẵn sàng và thỏa mãn được các yếu tố trên, bạn hoàn toàn có thể nghỉ hưu sớm dù đang ở độ tuổi nào.

Hoài Phương (Theo Investopedia)